Bloomberg: Германия может выделить до €10 млрд для спасения Gazprom Germania

Bloomberg узнал об идее Берлина выделить до €10 млрд для Gazprom Germania

Власти Германии могут выделить от €5 млрд до €10 млрд Gazprom Germania, чтобы помочь стабилизировать финансовое положение компании, после того как бывшая «дочка» «Газпрома» перестала получать российский газ

Фото: Fernando Gutierrez-Juarez / dpa / Global Look Press

Правительство Германии готовится предоставить бывшему подразделению «Газпрома» Gazprom Germania многомиллиардную помощь, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о планах. Компания временно находится под контролем энергетического регулятора страны.

По словам источников, помощь Gazprom Germania может быть оказана уже на этой неделе, при этом ожидается, что государственный банк KfW Group предоставит кредит в размере от €5 млрд до €10 млрд.

Эти средства помогут стабилизировать финансовое положение компании и обеспечить безопасность поставок, после того как дочерние компании «Газпрома» в Германии перестали получать российский газ. Это вынудило компанию покупать энергоносители на спотовом рынке и поставлять своим клиентам по более высоким ценам, пишет агентство.

Gazprom Germania и дочерние предприятия, находящиеся под ее управлением, были «дочками» российского «Газпрома», однако последний прекратил в них участие с 1 апреля.

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Gazprom Germania передали под управление Федеральному сетевому агентству ФРГ до 30 сентября.

Россия 11 мая ввела санкции против Gazprom Germania. Указ об ответных мерах на санкции президент Владимир Путин подписал 3 мая. В документе говорилось, что меры вводятся в целях защиты национальных интересов страны и в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним государств.

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После этого Хабек заявил, что бывшие дочерние предприятия «Газпрома» больше не получают российский газ. Он заверил, что рынок сможет это компенсировать.

Welt am Sonntag со ссылкой на неназванных представителей отрасли передала, что российские санкции против компании Gazprom Germania и дочерних предприятий, находящихся под ее управлением, могут обойтись потребителям газа в Германии в дополнительные €5 млрд в год.