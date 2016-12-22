ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,26 65,81 EUR Нал. 77,65 76,14 USD Бирж. 66,32 +0,05 EUR Бирж. 76,65 -0,16 USD ЦБ. 65,98 -0,80 EUR ЦБ. 76,50 -0,58 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6304,10 -10,70 IMOEX 2403,02 +1,54% RTSI 1141,35 +1,54% Brent 80,22 -0,80% DJIA 25186,74 +0,54% Nasdaq 7433,08 +1,42%
Новый курский губернатор сохранит «очень странные» льготы предшественнику
Лента новостей
В «Роскосмосе» рассказали о запасах продуктов и кислорода на МКС 20:55, Технологии и медиа Лукашенко угостил Путина блинами и драниками 20:45, Политика L’Equipe узнал о ставке руководителя «Црвены Звезды» на поражение от ПСЖ 20:35, Спорт Нацполиция Украины усилила охрану храмов после снятия анафемы с главы УПЦ 20:27, Общество Facebook рассказал о кибератаке на 30 млн аккаунтов соцсети 20:23, Общество Нефть Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с сентября 20:19, Экономика Лавров заявил о поддержке США раскольников на Украине 19:49, Политика Умерла народная артистка СССР Маргарита Юрьева 19:45, Общество Посол в Британии отверг обвинения в адрес России в кибератаках 19:41, Политика Новый курский губернатор сохранит «очень странные» льготы предшественнику 19:34, Политика Новый глава Курской области — РБК: «Я из команды Матвиенко и Козака» 19:33, Политика Fitch увидело в отсрочке надбавок по «Базель III» влияние госбанков на ЦБ 19:30, Финансы Посол рассказал об отказе Лондона выдавать визы российским дипломатам 19:18, Политика ЦБ отказался от старых ориентиров по международным резервам 19:09, Экономика Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 19:07, РБК и Mastercard ЦБ назвал маловероятным снижение ключевой ставки в октябре 19:06, Финансы Контракт Тины Канделаки на «Матч ТВ» стал бессрочным 18:59, Технологии и медиа Суд арестовал водителя попавшего в ДТП самосвала в Чувашии 18:56, Общество Глава NASA заявил о необходимости альтернативы «Союзам» после аварии 18:55, Общество Правозащитник рассказал о первой полученной Мамаевым передаче в «Бутырке» 18:46, Общество Чем определяется ценность мяса и его стоимость 18:34, РБК и Мираторг Силуанов предложил проводить экономические соревнования с Белоруссией 18:32, Экономика Акции Rusal подорожали после решения Минфина США по срокам продажи бумаг 18:29, Бизнес Суд арестовал четвертого фигуранта дела Кокорина и Мамаева 18:24, Общество Почему подорожал Litecoin: криптовалюту добавила биржа Уинклвоссов 18:24, Крипто Член исполкома РФС обратился в комитет по этике из-за Кокорина и Мамаева 18:17, Общество Смена тренда: что происходит со ставками по вкладам и кредитам 18:16, Финансы СМИ анонсировали назначение Анри на пост главного тренера «Монако» 18:15, Спорт
Новый курский губернатор сохранит «очень странные» льготы предшественнику
Отставки губернаторов, 19:34
0
Новый курский губернатор сохранит «очень странные» льготы предшественнику
Замминистра транспорта Роман Старовойт, которого президент Владимир Путин 11 октября назначил губернатором Курской области, в интервью РБК рассказал о своем отношении к предшественнику Александру Михайлову
Роман Старовойт (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Новый губернатор Курской области Роман Старовойт назвал «довольно странным» документ о льготах, которые предоставляются бывшему главе региона. Этот документ ранее подписал его предшественник Александр Михайлов. Но льготы заслужены, уточнил Старовойт в интервью РБК.

Старовойт добавил, что, «перемещаясь по своим карьерным ступеням, с уважением относился к предыдущим руководителям» и рассчитывает на обмен мнениями с Михайловым, его подсказки и советы по руководству регионом. На уточняющий вопрос, заслужил ли губернатор-старожил льготы, собеседник РБК ответил «безусловно». «Я с огромным уважением отношусь к людям в возрасте, а если такой долгий трудовой путь пройден и в принципе без нареканий, то я не вижу никаких оснований как-то перечеркивать его работу, не использовать опыт, знания, умения, которыми он обладает», — подытожил Старовойт.

Путин назначил новых глав Курской области и Башкирии
Политика

Бывший глава Курской области 67-летний Александр Михайлов накануне своей отставки подписал документ, который дает бывшим главам региона, отработавшим два и более срока на посту, в частности​ ему, ряд льгот. Среди них служебный автомобиль, бесплатные поездки с супругой в Москву, внеочередные личные приемы у нового губернатора, погребение за счет областного бюджета и казенную охрану. Таким образом, пока Михайлов единственный претендент на льготы, его предшественники Александр Руцкой и Василий Шутеев возглавляли область не более одного срока.

Роман Старовойт не ставит перед собой «железобетонной цели» провести аудит работы команды Михайлова, занимавшего пост 18 лет, но считает нужным проанализировать работу предшественника, и если возникнет необходимость в ее корректировке, то сделать это «очень аккуратно». «Я прекрасно понимаю, что команда работала, работала долгие годы, и это не самый плохой регион по показателям. Хотя потенциал гораздо выше, он, наверно, очевиден», — пояснил собеседник РБК.

Новые лица: кем пополнился список губернаторов Еще 6 фото
Фотогалерея

Новый глава региона, комментируя планы по развитию Курской области, назвал регион «железобетонным середнячком по всем показателям». Основными структурами экономики региона он назвал электроэнергетику, металлургию, машиностроение, фармацевтику, химию и АПК. «Главой государства поставлена задача обеспечить прорыв, чтобы каждый житель области, каждый курянин почувствовал улучшение в своей жизни. Буду на это нацелен», — пообещал Старовойт.

В то же время новый губернатор отметил историческое недофинансирование дорожной отрасли в области. В прошлогоднем рейтинге ОНФ «Убитые дороги» Курская область заняла 78-е место, что «очень-очень плохо, не черная, но уже почти черная зона», отметил Старовойт. Он выразил надежду на федеральную поддержку в виде софинансирования регионального бюджета на автомобильные дороги агломерации и пообещал улучшить состояние работ после соответствующего анализа и конкретной работы в этой сфере.

Автор: Владимир Дергачев.
Теги: Курская область , назначение губернаторов , Роман Старовойт
Главное
Глава Совета Европы призвал не допустить выхода России из организации Политика
Материалы по теме
Путин назначил новых глав Курской области и Башкирии Политика
Уходящий курский губернатор позаботился о «золотом парашюте» до отставки Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter