Новый курский губернатор сохранит «очень странные» льготы предшественнику

Замминистра транспорта Роман Старовойт, которого президент Владимир Путин 11 октября назначил губернатором Курской области, в интервью РБК рассказал о своем отношении к предшественнику Александру Михайлову

Роман Старовойт (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Новый губернатор Курской области Роман Старовойт назвал «довольно странным» документ о льготах, которые предоставляются бывшему главе региона. Этот документ ранее подписал его предшественник Александр Михайлов. Но льготы заслужены, уточнил Старовойт в интервью РБК.

Старовойт добавил, что, «перемещаясь по своим карьерным ступеням, с уважением относился к предыдущим руководителям» и рассчитывает на обмен мнениями с Михайловым, его подсказки и советы по руководству регионом. На уточняющий вопрос, заслужил ли губернатор-старожил льготы, собеседник РБК ответил «безусловно». «Я с огромным уважением отношусь к людям в возрасте, а если такой долгий трудовой путь пройден и в принципе без нареканий, то я не вижу никаких оснований как-то перечеркивать его работу, не использовать опыт, знания, умения, которыми он обладает», — подытожил Старовойт.

Бывший глава Курской области 67-летний Александр Михайлов накануне своей отставки подписал документ, который дает бывшим главам региона, отработавшим два и более срока на посту, в частности​ ему, ряд льгот. Среди них служебный автомобиль, бесплатные поездки с супругой в Москву, внеочередные личные приемы у нового губернатора, погребение за счет областного бюджета и казенную охрану. Таким образом, пока Михайлов единственный претендент на льготы, его предшественники Александр Руцкой и Василий Шутеев возглавляли область не более одного срока.

Роман Старовойт не ставит перед собой «железобетонной цели» провести аудит работы команды Михайлова, занимавшего пост 18 лет, но считает нужным проанализировать работу предшественника, и если возникнет необходимость в ее корректировке, то сделать это «очень аккуратно». «Я прекрасно понимаю, что команда работала, работала долгие годы, и это не самый плохой регион по показателям. Хотя потенциал гораздо выше, он, наверно, очевиден», — пояснил собеседник РБК.

Новый глава региона, комментируя планы по развитию Курской области, назвал регион «железобетонным середнячком по всем показателям». Основными структурами экономики региона он назвал электроэнергетику, металлургию, машиностроение, фармацевтику, химию и АПК. «Главой государства поставлена задача обеспечить прорыв, чтобы каждый житель области, каждый курянин почувствовал улучшение в своей жизни. Буду на это нацелен», — пообещал Старовойт.

В то же время новый губернатор отметил историческое недофинансирование дорожной отрасли в области. В прошлогоднем рейтинге ОНФ «Убитые дороги» Курская область заняла 78-е место, что «очень-очень плохо, не черная, но уже почти черная зона», отметил Старовойт. Он выразил надежду на федеральную поддержку в виде софинансирования регионального бюджета на автомобильные дороги агломерации и пообещал улучшить состояние работ после соответствующего анализа и конкретной работы в этой сфере.