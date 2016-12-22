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Kleine Zeitung связала раскрытие российского шпиона в Вене с Солсбери
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Kleine Zeitung связала раскрытие российского шпиона в Вене с Солсбери
Шпионский скандал в Австрии, 07:47
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Kleine Zeitung связала раскрытие российского шпиона в Вене с Солсбери
Информацию о российском «кроте» в австрийской армии Вене предоставили из Лондона, причем сделано это было с политическим подтекстом, пишет газета. Издание назвало Австрию «тормозом» санкций против России
Фото: Ronald Zak / AP

Предоставление австрийским властям информации о российском шпионе в армии было сделано с политическим подтекстом и связано с «делом Скрипалей», пишет издание Kleine Zeitung со ссылкой на источник в военных кругах.

По информации газеты, австрийские власти получили информацию об отставном полковнике армии, работающем на российские спецслужбы, от своих коллег из Великобритании. Ранее Вена заявляла, что получила эту информацию от спецслужб дружественного государства.

Вена, отмечает издание, не приняла участие в массовой высылке российских дипломатов в марте, в которой поучаствовалил более 20 стран. Великобритания выслала тогда 23 сотрудника российского диппредставительства, остальные страны, включая США и Канаду — более 100.

Кроме того, Австрия выступает «тормозом» санкций против России, пишет газета.

Последний союзник: поссорит ли шпионский скандал Австрию и Россию
Политика

​Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Сергей Скрипаль , Лондон , Разведка
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