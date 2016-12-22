Москва ответила Вене на подозрения в шпионаже

МИД России выразил протест австрийскому послу в связи с новым шпионским скандалом. Москва указала на неприемлемость подхода, который выбрала австрийская сторона в этой истории

Йоханнес Айгнер (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Российское внешнеполитическое ведомство вызвало посла Австрии в России Йоханнеса Айгнера и выразило ему протест в связи с историей вокруг разоблачения предполагаемого российского агента, который более 20 лет работал в армии Австрии и сотрудничал с Москвой. Заявление российского МИДа опубликовано на сайте министерства.

Москва заявила австрийскому послу, что недоумевает, почему австрийские партнеры предпочли не обсуждать с ней имеющиеся у них подозрения, а «прибегли к ставшему, к сожалению, для многих западных стран привычным методу — сенсационному вбросу информации в СМИ и публичному требованию объяснений». «Такой подход мы не приемлем», — подчеркивается в заявлении.

Кроме того, российские дипломаты обратили внимание посла на слова главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которая заявила, что в случае подтверждения подозрений в шпионаже российско-австрийские отношения «будут серьезно отягощены». Москва заявила, что «предпринятые Веной шаги, основанные на подозрениях без каких-либо доказательств, уже привели к осложнению» российско-австрийских отношений, «которые до последнего времени отличались позитивной динамикой».

О новом шпионском скандале стало известно 9 ноября. Австрийская газета Krone Zeitung сообщила о разоблачении российского агента, который более 20 лет работал в штабе австрийской армии. По утверждению издания, мужчина, которому сейчас 70 лет, работал на «незаметном посту» в австрийской армии и передавал в Москву секретные данные. По информации издания, российский агент дослужился до чина полковника и получил за свою работу €300 тыс.

После публикации канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал объяснений от российской стороны, а глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в Россию, который был намечен на начало декабря. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя данный шпионский скандал, заявил, что в Вене занимаются мегафонной, а не традиционной дипломатией. Он подчеркнул, что Австрия должна была напрямую адресовать свои подозрения России.