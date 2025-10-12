Как объяснила Тимошенко, ей известна «определенная информация», которая свидетельствует о скором завершении конфликта на Украине

Юлия Тимошенко (Фото: Siavosh Hosseini / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Лидер оппозиционной украинской партии «Батьківщина», бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко (2007–2010) считает, что конфликт на Украине скоро закончится. Об этом она заявила в эфире «Украинского радио».

«Мне известна определенная информация, что конец войны не за горами. И мы все на это надеемся, и все для этого работаем», — сказала она.

О какой именно информации идет речь, Тимошенко не уточнила.

В начале марта Politico со ссылкой на источники сообщило о тайных контактах Тимошенко и людей из партии бывшего президента Украины Петра Порошенко с командой американского лидера Дональда Трампа. Как выяснило тогда издание, они позиционировали себя как более сговорчивые и идущие на сотрудничество, чем президент Владимир Зеленский.

По сведениям Politico, с украинской оппозицией обсуждалось проведение президентских выборов. Организация голосования — основной элемент любого мирного плана, причем голосование должно пройти после достижения временного прекращения огня и до начала всеобъемлющих мирных переговоров, рассказали тогда источники издания. Порошенко и Тимошенко подтвердили контакты.

Россия считает Зеленского нелегитимным президентом, поскольку официальный срок его полномочий истек в мае 2024 года. Выборы на Украине не могут пройти до момента, когда будет отменено военное положение. В конце марта президент России Владимир Путин предложил ввести на Украине временное управление под эгидой ООН, для того чтобы провести выборы и привести к власти правительство, с которым можно будет начать переговоры о мирном соглашении.

Как оценивали весной эксперты Украинского института политики, голосование может сопровождаться «серьезным внутриполитическим конфликтом», при этом на решение о скором проведении выборов может повлиять администрация Трампа, если выразит намерение сотрудничать только с «обновленной властью».

В конце 2024 года Путин заявил, что Россия стремится завершить военную операцию на Украине, а задачей на 2025 год будет добиться достижения целей операции, а также решения экономических задач, военных вопросов и вопросов безопасности.