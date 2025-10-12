 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

FT узнала, что США несколько месяцев помогают Киеву бить по России

Сюжет
Военная операция на Украине
Киев выбирает цели, а Вашингтон помогает планировать маршрут, время и тактику ударов. Обмен разведданными усилился после июльского разговора Трампа с Зеленским, пишет FT. Россия обещала серьезный ответ на атаки на энергообъекты
Фото: Reuters
Фото: Reuters

США в течение нескольких месяцев предоставляют Украине разведданные, которые помогают Киеву наносить удары по российским энергетическим объектам, сообщает Financial Times со ссылкой на американских и украинских чиновников.

Газета пишет, что переданные США сведения позволили Киеву атаковать несколько целей, в том числе нефтеперерабатывающие заводы, расположенные «вдали от линии фронта». По словам источников FT, объекты выбирала Украина, а Вашингтон передавал данные об их уязвимости. Американская разведка помогала Киеву планировать маршрут, высоту, время и тактику ударов, что позволяло украинским беспилотникам уклоняться от ПВО.

The Wall Street Journal сообщала в октябре, что США только готовятся предоставить Украине разведданные, необходимые для ударов вглубь территории России. По информации FT, обмен разведанными активизировался еще летом, собеседники издания называют это попыткой ослабить экономику России и принудить ее сесть за стол переговоров с Украиной.

WSJ сообщила, что США дадут Киеву разведданные для ударов вглубь России
Политика
Дональд Трамп

Вашингтон долгое время избегал действий, которые могли бы привести к эскалации и конфликту с Москвой, отмечает издание. По его данным, изменения в политике Белого дома произошли после июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Также на позицию республиканца относительно ударов вглубь России повлияло разочарование в российском президенте Владимире Путине, которое Трамп неоднократно выражал после саммита на Аляске в августе.

Зеленский на брифинге на этой неделе не уточнял, какую роль играет разведка США в ударах украинских военных по территории России. Однако он заявил, что Киев «сотрудничает с американской разведкой прежде всего для собственной защиты», имея в виду применение систем ПВО, предоставленных западными партнерами — Patriot, Nasam и Iris-T.

Как заявляли в Кремле, России давно известно, что Соединенные Штаты и страны НАТО собирают и передают разведывательную информацию украинским военным, «это не новация».

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия не будет терпеть атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру и продолжит серьезно отвечать на них. По его мнению, Украина пытается наносить удары по «абсолютно мирным объектам» на российской территории, чтобы продемонстрировать успехи поддерживающим ее странам. Путин предупреждал, что применение западных вооружений для этих целей «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют» с Москвой.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

