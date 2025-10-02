Песков назвал очевидной поставку разведданных США Украине

Фото: Reuters

Соединенные Штаты и страны НАТО собирают и передают разведывательную информацию украинским силам и в России давно об этом знают, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

«То, что обмен разведданными идет, не обмен, а поставка, и задействованы все инфраструктуры НАТО и США для сбора и передачи разведданных украинской стороне, это очевидно», — сказал Песков журналистам (цитата по «РИА Новости»).

«Соединенные Штаты Америки передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме онлайн. Это не новация», — продолжил он (цитата по ТАСС).

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников сообщила, что США предоставят Украине разведданные, необходимые для ударов вглубь территории России. Трамп разрешил разведслужбам и Пентагону помогать Киеву, сообщили источники газеты.

По данным издания, Вашингтон просит союзников по НАТО предоставить Киеву схожую поддержку. Целью ударов потенциально должны стать объекты энергетической инфраструктуры.