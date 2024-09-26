Вэнс допустил уступки Киевом земель среди вариантов прекращения конфликта

Джей Ди Вэнс (Фото: Andy Manis / Getty Images)

Соратник кандидата в президенты США Дональда Трампа Джей Ди Вэнс, предложенный в качестве вице-президента в случае победы республиканцев, заявил, что все варианты прекращения конфликта на Украине стоит обсуждать, в том числе уступки территорий России, передает NBC News.

«Все будет обсуждаться», — сказал Вэнс в ответ на вопрос, должна ли Украина уступить землю в обмен на прекращение боевых действий.

В предвыборном штабе Трампа заявили, что комментарии Вэнса «не следует рассматривать как конкретное предложение президента Трампа», он просто обсуждал концепции, которые могли бы стать частью плана по прекращению конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что соратник Трампа «слишком радикален», а его заявления по поводу урегулирования конфликта для Киева — опасный сигнал. По его мнению, в словах Вэнса есть посыл, что Киев должен «принести жертву», но тогда подобный сценарий «не будет основан на международном праве, Уставе ООН, справедливости».

Среди условий российской стороны для начала мирных переговоров с Украиной — вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие всех западных санкций с России.

Киев настаивает на завершении конфликта на основе предложенной Зеленским «формулы мира», которая предполагает в том числе возврат к границам 1991 года.