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Военная операция на Украине ,  
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Вэнс допустил уступки Киевом земель среди вариантов прекращения конфликта

Сюжет
Военная операция на Украине
Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс (Фото: Andy Manis / Getty Images)

Соратник кандидата в президенты США Дональда Трампа Джей Ди Вэнс, предложенный в качестве вице-президента в случае победы республиканцев, заявил, что все варианты прекращения конфликта на Украине стоит обсуждать, в том числе уступки территорий России, передает NBC News.

«Все будет обсуждаться», — сказал Вэнс в ответ на вопрос, должна ли Украина уступить землю в обмен на прекращение боевых действий.

В предвыборном штабе Трампа заявили, что комментарии Вэнса «не следует рассматривать как конкретное предложение президента Трампа», он просто обсуждал концепции, которые могли бы стать частью плана по прекращению конфликта.

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что соратник Трампа «слишком радикален», а его заявления по поводу урегулирования конфликта для Киева — опасный сигнал. По его мнению, в словах Вэнса есть посыл, что Киев должен «принести жертву», но тогда подобный сценарий «не будет основан на международном праве, Уставе ООН, справедливости».

Среди условий российской стороны для начала мирных переговоров с Украиной — вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие всех западных санкций с России.

Киев настаивает на завершении конфликта на основе предложенной Зеленским «формулы мира», которая предполагает в том числе возврат к границам 1991 года.

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Джеймс Дэвид Вэнс Украина прекращение огня США
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Джеймс Дэвид Вэнс

политик, кандидат в вице-президенты США
2 августа 1984 года
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