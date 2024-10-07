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Военная операция на Украине ,  
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FT сообщила о смене настроений в Киеве по поводу переговоров с Россией

FT: на Западе и Украине меняется настроение и обсуждается сделка с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Тяжелое положение на фронте и внутри Украины заставляет ее и западные страны задуматься о том, чтобы пойти на переговоры с Россией. Возможный сценарий предполагает уступку территорий, но присоединение оставшихся к НАТО
Киев
Киев (Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters)

На фоне неудач в боевых действиях в Донбассе и потери мощностей электрогенерации на Украине «меняется настроение» в сторону урегулирования конфликта с Россией, то же самое происходит на Западе, пишет Financial Times (FT).

В материале говорится, что «за закрытыми дверями ведутся разговоры о сделке», в рамках которой Москва сохраняет контроль над теми территориями, что контролирует, — «хотя суверенитет России над ними не будет признан, — в то время как остальной части страны разрешается вступить в НАТО или предоставляются эквивалентные гарантии безопасности».

В основе такого сценария есть два предположения, отмечает издание. Первое — что Запад даст «зеленый свет» вступлению Киева в Североатлантический альянс. Второе — что президента Владимира Путина возможно склонить к переговорам, хотя отказ Украины от членства в НАТО — это одно из ключевых требований России.

Газета пишет, что Западу в любом случае нужно помочь Киеву укрепить свои позиции на возможных переговорах, в том числе ввиду возможного избрания президентом США Дональда Трампа, который не всегда высказывался в пользу поддержки Украины, и в будущем предоставить гарантии безопасности. «Кремль можно подтолкнуть к переговорам о сделке, которая может быть удовлетворительной для Киева и Запада, только если он посчитает, что цена продолжения войны слишком высока», — отмечает FT.

Киев опроверг обсуждение уступки территории на переговорах в Нью-Йорке
Политика
Фото:Reuters

В июне Путин озвучил следующие условия для прекращения огня и начала переговоров с Украиной: полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей «в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину»; официальный отказ Киева от вступления в НАТО; нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины; демилитаризация и денацификация страны; фиксация статусов Крыма, Севастополя и остальных новых регионов как российских в международных договорах; отмена всех западных санкций против России.

Он подчеркнул, что это не предложение о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. Путин отметил, что если Украина и Запад откажутся от инициативы, то это будет «их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития».

Зеленский назвал предложение ультиматумом.

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