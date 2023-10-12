Нетаньяху заявил, что ХАМАС взяли в плен племянника его советницы

Нетаньяху рассказал, что в плену у ХАМАС остается племянник его советницы. Он также в очередной раз заявил, что Израиль не ведет переговоров с ХАМАС и намерен полностью уничтожить движение

Газа, Сектор Газа (Фото: Mohammed Talatene / dpa / Global Look Press)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что в заложниках у ХАМАС находится племянник его советницы, передает Kikar. Имя похищенного премьер не назвал.

День атаки ХАМАС на Израиль (7 октября) премьер назвал «черным днем» в истории еврейского народа и «самым ужасным днем со времен холокоста». Он подчеркнул, что все представители палестинского исламистского движения будут уничтожены, а переговоров с ХАМАС никто не ведет.

«Это война за наш дом, и она должна закончиться разгромом и уничтожением ХАМАС», — заявил Нетаньяху.

7 октября ХАМАС напал на Израиль: группировка начала наносить ракетные удары, а отряды боевиков вторглись в приграничные районы на юге страны и захватили заложников. Израильская армия стала наносить ответные удары по сектору Газа, на следующий день власти страны объявили о переходе в состояние войны.

Глава МИДа Эли Коэн 9 октября сообщал, что более 100 человек были взяты в заложники боевиками ХАМАС. Турецкая газета Takvim 12 октября писала, что в плену ХАМАС находятся по меньшей мере 150 человек. При этом неизвестно, сколько среди них израильских военнослужащих, а сколько — гражданских.

Группировка ХАМАС ранее грозила начать убивать заложников, если бомбардировки сектора Газа продолжатся, а также отказалась от переговоров по поводу освобождения или обмена заложников до окончания войны. ХАМАС также заявлял, что среди захваченных заложников есть россияне и китайцы.