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Жапаров ратифицировал соглашение о совместной с Россией ПВО

Президент Киргизии Жапаров ратифицировал соглашение о совместной с Россией ПВО
Жапаров ратифицировал соглашение о создании совместной с Россией системы ПВО. Парламент Киргизии принял закон накануне. ПВО создадут вблизи российской авиабазы в Канте
Фото: Администрация президента Киргизской Республики
Фото: Администрация президента Киргизской Республики

Президент Киргизии Садыр Жапаров ратифицировал соглашение с Россией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны.

«Принятый закон направлен на выполнение Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур по вступлению в силу названного соглашения. <...> Ратификация данного соглашения подтверждает приверженность Кыргызстана к укреплению стратегических отношений с Россией и способствует развитию дальнейшего взаимодействия в области обороны и безопасности между двумя странами», — говорится в сообщении на сайте киргизского президента.

Киргизский парламент принял закон о ратификации соглашения о создании совместной с Россией системы ПВО накануне. В соответствии с соглашением российская сторона разместит подразделения ПВО вблизи авиабазы Кант. Для этого во временное пользование России будет предоставлено 5 га земли, прилегающей к авиабазе, уточнил замминистра обороны Киргизии Алмазбек Карасартов.

О создании объединенной системы ПВО в СНГ договорились в 1995 году. Сейчас в соглашении участвуют Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Документ между Киргизией и Россией подписан в августе 2022 года в Москве. В мае соглашение ратифицировали Госдума и Совфед, после чего закон о ратификации подписал президент России Владимир Путин.

На встрече с Путиным, который 12–13 октября находится с визитом в Киргизии, Жапаров выразил уверенность, что созданная региональная система ПВО будет «эффективным инструментом прикрытия общего воздушно-космического пространства от угроз и будет способствовать укреплению взаимоотношений в военной сфере».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Киргизия Садыр Жапаров ПВО ратификация
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