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Бишкек накануне визита Путина ратифицировал соглашение о совместной ПВО

Киргизия накануне визита Путина ратифицировала соглашение об объединенной ПВО
О создании объединенной системы ПВО страны СНГ договорились еще в 1995 году. В мае соглашение ратифицировал российский парламент и подписал Путин. Он прибудет в Бишкек завтра для участия в заседании Совета глав государств СНГ
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Депутаты киргизского парламента ратифицировали соглашение с Россией о создании объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил заместитель министра обороны страны Алмазбек Карасартов.

Согласно соглашению, российская сторона разместит подразделения ПВО вблизи авиабазы Кант. Для этого во временное пользование России будет предоставлено 5 га земли, прилегающей к авиабазе, пояснил Карасартов.

«Подразделения ПВО находятся в ведении киргизской стороны. При этом финансовая, материально-техническая поддержка и другие мероприятия и детали будут находиться в распоряжении российского представителя в его повседневной работе», — отметил он.

О создании объединенной системы ПВО в СНГ договорились в 1995 году. Сейчас в соглашении участвуют Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Документ между Киргизией и Россией подписан в августе 2022 года в Москве. В мае соглашение ратифицировала Госдума и Совфед, после чего закон о ратификации подписал президент России Владимир Путин. Теперь такой же закон должен подписать глава Киргизии Садыр Жапаров.

Соглашение о создании объединенной системы ПВО было ратифицировано киргизским парламентом за сутки до официального визита в страну президента Владимира Путина. Он посетит Бишкек с 12 по 13 октября и примет участие в заседании Совета глав государств СНГ.

В прошлый раз Путин посещал Киргизию в декабре 2022 года. В том же году Минюст Киргизии предложил ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС). В обосновании документа говорилось, что Римский статут необходим для обеспечения защиты прав и интересов государства и граждан на международной арене через имеющиеся механизмы международного права. Дискуссия по документу продолжается до сих пор.

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МУС 17 марта объявил о выдаче ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению «в незаконной депортации» детей с Украины в Россию в период с 24 февраля 2022 года. Страны, где ратифицирован статут МУС, обязаны задержать политиков по прибытии.

В МИД России назвали «ничтожными с точки зрения права» любые подобные решения МУС, а в Кремле напомнили, что Москва не признает юрисдикцию этого суда.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
ПВО Киргизия Владимир Путин саммит СНГ
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