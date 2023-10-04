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Политика ,  
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Во время визита в Киргизию Путин посетит юбилей авиабазы

Путин во время визита в Киргизию отметит 20-летие российской авиабазы в стране
Фото: Владимир Пирогов / РИА Новости
Фото: Владимир Пирогов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время визита в Киргизию примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летнему юбилею открытия российской авиабазы в ОДКБ в городе Кант. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента республики Муратбек Азымбакиев, его слова приводятся на сайте главы государства.

Лидеры обеих стран проведут двусторонние переговоры, они обсудят «актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества».

В мае президент Киргизии Садыр Жапаров пригласил Путина посетить страну с официальным визитом. В итоге встречу запланировали на 12 октября. В Кремле тоже отмечали, что российский президент посетит Киргизию в октябре, когда там будет проходить очередной саммит Содружества независимых государств (СНГ). Он состоится в Бишкеке 12–13 октября.

В прошлый раз Путин посещал Киргизию в декабре 2022 года. Тогда он принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). После этого Садыр Жапаров нанес ответный визит в Москву.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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