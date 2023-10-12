Путин прибыл в Киргизию с первым зарубежным визитом за год
Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию, сообщает ТАСС.
Это первый зарубежный визит главы государства в 2023 году.
В Бишкеке Путин встретится с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Путин также примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Канте. На следующий день в столице пройдет заседание Совета глав государств СНГ.
В прошлый раз Путин посещал Киргизию в декабре 2022 года. Тогда он принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В том же году Минюст Киргизии предложил ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС). В обосновании документа говорилось, что Римский статут необходим для обеспечения защиты прав и интересов государства и граждан на международной арене через имеющиеся механизмы международного права. Дискуссия по документу продолжается до сих пор.
МУС 17 марта объявил о выдаче ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению «в незаконной депортации» детей с Украины в Россию в период с 24 февраля 2022 года. Страны, где ратифицирован статут МУС, обязаны задержать политиков по прибытии.
В МИД России назвали «ничтожными с точки зрения права» любые подобные решения МУС, а в Кремле напомнили, что Москва не признает юрисдикцию этого суда.
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