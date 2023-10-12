Путин приехал в Киргизию с первым зарубежным визитом за год

Путин прибыл в Киргизию с первым зарубежным визитом за год

Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию, сообщает ТАСС.

Это первый зарубежный визит главы государства в 2023 году.

В Бишкеке Путин встретится с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Путин также примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Канте. На следующий день в столице пройдет заседание Совета глав государств СНГ.

В прошлый раз Путин посещал Киргизию в декабре 2022 года. Тогда он принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В том же году Минюст Киргизии предложил ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС). В обосновании документа говорилось, что Римский статут необходим для обеспечения защиты прав и интересов государства и граждан на международной арене через имеющиеся механизмы международного права. Дискуссия по документу продолжается до сих пор.