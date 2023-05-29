Путин подписал закон о создании общей системы ПВО с Киргизией

Комплекс ПВО С-300В (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение России и Киргизии о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО).

Соглашение было подписано в августе 2022 года «в целях совершенствования противовоздушной обороны в регионе». Общая система ПВО станет в свою очередь составной частью объединенной системы ПВО стран СНГ.

23 мая договоренности ратифицировала Госдума, на следующий день — Совфед.

В конце апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия повысит боеготовность своих баз в Киргизии и Таджикистане. По его словам, США пытаются восстановить свое присутствие в регионе «под предлогом помощи борьбы с терроризмом». Россия рассматривает такой шаг как «прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС (Шанхайской организации сотрудничества», сказал Шойгу.

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