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ФСБ сообщила, что спецслужбы Украины ищут поджигателей через объявления

ФСБ: за поджогами объектов РЖД, Минобороны и МВД стоят украинские спецслужбы
Сюжет
Военная операция на Украине
Представители спецслужб Украины публикуют объявления о «быстром заработке», предназначенные для молодежи, пожилых и несовершеннолетних, а также звонят россиянам от имени сотрудников банков, СК и МВД, утверждают в ФСБ
Фото: Ирина Реброва / Shutterstock
Фото: Ирина Реброва / Shutterstock

За поджогами военкоматов и объектов инфраструктуры РЖД, МВД, Минобороны в России стоят украинские спецслужбы, которые размещают в интернете объявления о «быстром заработке», заявили в пресс-службе ФСБ. За «работу» они обещают россиянам вознаграждение в 10–20 тыс. руб., но после совершения преступления обманывают и обрывают контакты.

Объявления с предложением подобной «работы» размещаются на различных интернет-площадках, в телеграм-каналах по поиску работы, в онлайн-казино и в сетевых магазинах по продаже наркотиков, отмечают ФСБ. Количество таких объявлений резко выросло с момента начала спецоперации на Украине. По данным спецслужбы, подобные объявления в основном направлены на молодежь, пожилых, несовершеннолетних и людей с психологическими заболеваниями, а также «радикалов и маргинальных слоев населения».

«Вербовщики сообщают подопечным, что их действия будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет обещанный гонорар, как правило от 10 тыс. до 20 тыс. руб., и возврат похищенных денег. Однако, достигнув желаемого результата, они обрывают контакты», — говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Помимо того, утверждает ведомство, сотрудники украинских спецслужб звонят россиянам от имени сотрудников банков, СК, МВД и ФСБ и заставляют их переводить деньги на счета с целью «защиты от мошенников».

О массовых звонках от мошенников с предложением поджечь объекты военной, транспортной или банковской инфраструктуры ранее сообщало МВД. Генпрокуратура заявляла, что граждане России, поджигавшие военкоматы, следовали полученным по телефону с Украины инструкциям. Звонки были массовыми и совпали по времени с «датами успешного продвижения» российской армии в зоне военной операции.

В ФСБ заявили, что в России раскрыты все случаи поджогов, в большинстве случаев эти действия квалифицированы как теракты (ст. 205 УК). Также заведены дела о диверсиях (ст. 281) и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК). Ряд фигурантов уже получили сроки до 19 лет колонии.

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Поджоги военкоматов в российских регионах фиксируются с начала военных действий на Украине в феврале 2022 года; такие случаи участились после объявления 21 сентября частичной мобилизации. Из-за этого Росгвардия усилила охрану зданий военкоматов.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ФСБ поджоги военкомат уголовное дело
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