 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Киссинджер назвал ошибку Германии на фоне митинга сторонников ХАМАС

Киссинджер — о митинге сторонников ХАМАС: Берлин принял слишком много мигрантов
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Бывший госсекретарь США, комментируя антиизраильский митинг в Берлине, заявил, что власти Германии приняли слишком много иностранцев «совершенно разных культур, религий и взглядов»
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Акция в поддержку ХАМАС, прошедшая в Берлине в минувшие выходные, когда палестинское исламистское движение напало на Израиль, говорит о том, что власти Германии впустили слишком много иностранцев, считает бывший госсекретарь США (в 1973–1977 годах) Генри Киссинджер.

«Было серьезной ошибкой принимать так много людей совершенно разных культур, религий и взглядов», — сказал экс-госсекретарь в интервью Welt TV. По его мнению, в странах, где много мигрантов, возникают группы влияния на политику и общественное мнение.

Киссинджер считает, что есть опасность эскалации конфликта ХАМАС и Израиля и вовлеченности в него других стран на Ближнем Востоке. По мнению бывшего госсекретаря, настоящая цель палестинского движения и его сторонников заключается в том, чтобы «мобилизовать арабский мир против Израиля», а сам ХАМАС не заинтересован в мирных переговорах.

Бывший дипломат допускает, что Израиль может «принять меры» против Ирана, если заподозрит, что тот причастен к нападению ХАМАС, о чем написала The Wall Street Journal. Иранские власти высказались в поддержку палестинского движения, но подчеркнули, что не имеют отношения к новой эскалации военного конфликта.

В субботу, 7 октября, в берлинском районе Нойкёльн, где проживает много мигрантов из арабских стран, прошла антиизраильская демонстрация пропалестинской группы Samidoun. Ее участники вышли под лозунгом «Да здравствует сопротивление палестинского народа» и раздавали прохожим выпечку. Вечером того же дня, передавало издание Bild, на улице собрались более 60 человек, которые скандировали антиизраильские лозунги, размахивали флагами Палестины в поддержку действий боевиков, напавших на мирных жителей в Израиле. Полиция разогнала митинг, были задержаны 40 человек, заведено шесть уголовных и более 30 административных дел.

Глава Нойкёльна Мартин Хикель призвал запретить деятельность организации Samidoun. Его поддержала офицер по вопросам интеграции Гюнер Балчи. По ее словам, в Берлине около 100 человек принадлежат к «ядру» организации, чьи сторонники активны в соцсетях и пытаются влиять на молодежь.

Читайте на РБК Pro
Как за 40 лет корпорациям удалось «подсадить» весь мир на воду в бутылках
Как не попасть в ловушку мошенников при покупке готового бизнеса
Педагогические системы: как выбрать подходящую
Почему новый иск к Amazon может стать серьезной проблемой для компании

Кроме того, акции в поддержку как ХАМАС, так и Израиля прошли в Лондоне, Париже, Стокгольме, Роттердаме, их также устраивали в американских городах.

Власти Германии осудили действия палестинской группировки и заявили о солидарности с Израилем. В стране задумались о том, чтобы пересмотреть решение о выделении финансовой помощи палестинцам. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель при этом заверил, что ЕС не будет приостанавливать выплаты.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Генри Киссинджер ХАМАС Германия Израиль
Материалы по теме
Молодое население и блокада Израиля: как устроена экономика сектора Газа
Экономика
Зеленский запланировал визит солидарности в Израиль
Политика
Байден призвал Израиль следовать «правилам войны»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,95 (+0,27) Инвестиции, 11 окт, 18:59 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 99,98 (+0,05) Инвестиции, 11 окт, 18:59
Армия обороны Израиля сообщила об ударах по элитным силам ХАМАС Политика, 08:53
Проверьте, не ваш ли это портрет: ять архетипов токсичного руководителя Pro, 08:48
WP узнала об активизации усилий США по использованию активов России Политика, 08:46
Госдеп призвал американцев воздержаться от поездок в Израиль Политика, 08:38
Киссинджер назвал ошибку Германии на фоне митинга сторонников ХАМАС Политика, 08:22
Российские военные вклинились в оборону ВСУ под Донецком у Клещеевки Политика, 08:13
В российских судах сократилось число споров иностранцев за товарные знаки Технологии и медиа, 08:07
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Заводы, киберпреступники и дефицит специалистов: что ждет ИТ-индустрию РБК и Kaspersky, 08:05
В ЦАХАЛ допустили, что заложники в секторе Газа находятся под землей Политика, 07:53
Боррель фразой о лисе в курятнике оценил нейтралитет Китая по Украине Политика, 07:36
В гарантии медпомощи включат постковид и психологов в поликлиниках Национальные проекты, 07:31
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 07:21
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:00
Молодое население и блокада Израиля: как устроена экономика сектора Газа Экономика, 07:00