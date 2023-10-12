Киссинджер назвал ошибку Германии на фоне митинга сторонников ХАМАС

Бывший госсекретарь США, комментируя антиизраильский митинг в Берлине, заявил, что власти Германии приняли слишком много иностранцев «совершенно разных культур, религий и взглядов»

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Акция в поддержку ХАМАС, прошедшая в Берлине в минувшие выходные, когда палестинское исламистское движение напало на Израиль, говорит о том, что власти Германии впустили слишком много иностранцев, считает бывший госсекретарь США (в 1973–1977 годах) Генри Киссинджер.

«Было серьезной ошибкой принимать так много людей совершенно разных культур, религий и взглядов», — сказал экс-госсекретарь в интервью Welt TV. По его мнению, в странах, где много мигрантов, возникают группы влияния на политику и общественное мнение.

Киссинджер считает, что есть опасность эскалации конфликта ХАМАС и Израиля и вовлеченности в него других стран на Ближнем Востоке. По мнению бывшего госсекретаря, настоящая цель палестинского движения и его сторонников заключается в том, чтобы «мобилизовать арабский мир против Израиля», а сам ХАМАС не заинтересован в мирных переговорах.

Бывший дипломат допускает, что Израиль может «принять меры» против Ирана, если заподозрит, что тот причастен к нападению ХАМАС, о чем написала The Wall Street Journal. Иранские власти высказались в поддержку палестинского движения, но подчеркнули, что не имеют отношения к новой эскалации военного конфликта.

В субботу, 7 октября, в берлинском районе Нойкёльн, где проживает много мигрантов из арабских стран, прошла антиизраильская демонстрация пропалестинской группы Samidoun. Ее участники вышли под лозунгом «Да здравствует сопротивление палестинского народа» и раздавали прохожим выпечку. Вечером того же дня, передавало издание Bild, на улице собрались более 60 человек, которые скандировали антиизраильские лозунги, размахивали флагами Палестины в поддержку действий боевиков, напавших на мирных жителей в Израиле. Полиция разогнала митинг, были задержаны 40 человек, заведено шесть уголовных и более 30 административных дел.

Глава Нойкёльна Мартин Хикель призвал запретить деятельность организации Samidoun. Его поддержала офицер по вопросам интеграции Гюнер Балчи. По ее словам, в Берлине около 100 человек принадлежат к «ядру» организации, чьи сторонники активны в соцсетях и пытаются влиять на молодежь.

Кроме того, акции в поддержку как ХАМАС, так и Израиля прошли в Лондоне, Париже, Стокгольме, Роттердаме, их также устраивали в американских городах.

Власти Германии осудили действия палестинской группировки и заявили о солидарности с Израилем. В стране задумались о том, чтобы пересмотреть решение о выделении финансовой помощи палестинцам. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель при этом заверил, что ЕС не будет приостанавливать выплаты.