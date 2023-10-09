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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Германия пересмотрит помощь Палестине из-за нападения ХАМАСа на Израиль

Германия пересмотрит помощь Палестине из-за нападения ХАМАСа на Израиль
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Власти называют Германию одним из крупнейших доноров Палестинских территорий, в ближайшие два года страна обязалась предоставить €125 млн. Нападение ХАМАСа стало «ужасным поворотным моментом», заявило министерство развития
Свенья Шульце
Свенья Шульце (Фото: Wolfgang Rattay / Reuters)

Из-за нападения движения ХАМАС на Израиль Германия собирается пересмотреть решение о выделении финансовой помощи палестинцам. Об этом сообщила немецкий министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце, передает n-tv.

«Мы старались сделать так, чтобы наша поддержка людей на палестинских территориях служила миру, а не террористам. Но это нападение на Израиль стало ужасным поворотным моментом», — сказала политик (цитата по Sueddeutsche Zeitung). По словам Шульце, средства, которые Германия выделила ранее, уже потрачены, сейчас «никакие выплаты не осуществляются», вопрос о дальнейшей поддержке будет обсуждаться.

По данным министерства, Германия является «одним из крупнейших доноров» для палестинских территорий; в 2023 и 2024 году страна обязалась предоставить €125 млн. Кроме того, Германия финансирует проекты ООН и неправительственных организаций в различных сферах, в том числе здравоохранения. «Прямого финансирования Палестинской автономии нет», — сказала Шульце.

Министр финансов Кристиан Линднер считает, что Германия должна «реагировать не только словами на террор»; он призвал МИД подготовить рекомендацию о том, как поступить с финансовой помощью палестинцам. Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила о необхдимости проверить, как сектор Газа использовал помощь, полученную от Германии, ЕС и ООН. Некоторые левые политики предостерегают от прекращения выплат «Палестинские организации можно и нужно поддерживать, а ХАМАС — нет. Атака исходит только от нее», — считает депутат Грегор Гизи.

Утром 7 октября боевики ХАМАС выпустили тысячи ракет по территории Израиля и прорвались в приграничные районы страны, где начались тяжелые бои. Они захватили в плен около 100 человек, как военных, так и гражданских. Израиль объявил о переходе страны в состояние войны; армия начала наносить удары по Газе и сообщила об уничтожении сотен боевиков. По данным властей, число раненых в Израиле достигло 2315 человек, более 700 погибли. В Палестине сообщали о гибели более 400 человек и ранении еще 2,3 тыс.

Германия, как и остальные страны Евросоюза, осудили атаки ХАМАС. Россия призвала стороны к прекращению огня. В поддержку палестинского движения выступил Иран.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Германия Палестина ХАМАС Израиль
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