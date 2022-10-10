EUobserver узнал о новом проекте резолюции ЕС в ООН с призывом к диалогу с Россией

EUobserver узнал о проекте резолюции ООН с призывом к диалогу с Россией

Новая версия проекта резолюции, разработанная ЕС, должна расположить к себе более дружественно настроенные к Москве страны — члены ООН, пишет издание

Штаб-квартира ООН (Фото: Daniel Berehulak / Getty Images)

ЕС призывает к диалогу с Россией в новой версии проекта резолюции ООН, осуждающей присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. С проектом ознакомилось издание EUobserver.

Страны ООН должны поддержать прекращение боевых действий «посредством политического диалога, переговоров, посредничества и других мирных путей», следует из последней версии, датированной 7 октября.

В первоначальном проекте, датированном 4 октября, содержались более расплывчатые формулировки о поддержке международных усилий по «деэскалации», отмечает издание. В новой версии осуждается «незаконная аннексия Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины» со стороны России. Авторы также собираются призвать Москву к «безоговорочному выводу всех своих войск с территории Украины». При этом в ней нет каких-либо явных упоминаний Крыма, который вошел в состав России в 2014 году, указывает EUobserver.

Проект резолюции, разработанный Евросоюзом, должен расположить к себе более дружественно настроенные к России страны — члены ООН на фоне ослабления глобальной поддержки позиции Запада на военные действия на Украине, пишет издание. «ЕС усердно работал над тем, чтобы неприсоединившиеся страны могли поддержать этот проект», — сказал директор по работе с ООН международной кризисной группы Ричард Гоуэн. Призыв к диалогу с Россией — это то, что «хотели бы увидеть многие незападные страны», считает Гоуэн. Новый проект резолюции будет обсуждаться в Нью-Йорке 10 октября, голосование по нему состоится в среду, 12 октября, сообщает EUobserver.

Весной ООН осудила российскую военную операцию на Украине 141 голосом из 193. Тогда пять стран выступили против, 38 воздержались. Позднее государства проголосовали за отстранение России от членства в Совете ООН по правам человека. (93 поддержали, 24 — нет, 58 воздержались). На Генеральной ассамблее ООН в сентябре 92 страны либо вообще не упомянули конфликт, либо не назвали Россию его стороной, заметили в Международной кризисной группе. Из африканских, азиатских и латиноамериканских стран, которые на Генассамблее ООН затрагивали военные действия на Украине, 38 призвали к мирным переговорам, избегая при этом резкой критики действий России. Если проект резолюции ЕС наберет в среду 130 голосов, это «было бы солидным результатом», учитывая, что среди стран — членов ООН «довольно много» тех, которые «устали» от темы Украины, считает Гоуэн.

6 октября AP сообщало, что Россия добивается тайного голосования по проекту резолюции. Постоянный представитель России при ООН и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя в письме ко всем представителям государств — членов ООН (есть у AP) назвал попытку США и их союзников заставить Генассамблею осудить референдумы в республиках Донбасса и в Запорожской и Херсонской областях «явно политизированными и провокационными, направленными на усиление раскола» между странами — членами ООН. По его словам, действия Запада не имеют ничего общего с защитой международного права и Устава ООН, а направлены только на «преследование своих геополитических целей». Москва понимает то «огромное давление», которое Соединенные Штаты и их союзники постараются оказать на другие страны, чтобы те поддержали проект резолюции, и поэтому «в таких обстоятельствах» может быть трудно высказать свою позицию публично.

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30 сентября российская сторона наложила вето в Совете Безопасности ООН на проект резолюции США и Албании, осуждающий референдумы и призывающий не признавать их итоги. В тот день были подписаны договоры о присоединении новых территорий к России. У членов Генассамблеи нет права вето, но принятые ими резолюции не имеют юридической силы.