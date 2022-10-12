МИД предупредил Японию о неизбежности ответных мер из-за учений с HIMARS у границ России

Япония проводит совместные учения с США с 1 по 14 октября. 10 октября страны провели испытания РСЗО HIMARS вблизи российских границ, что в МИД России сочли нарушением договоренностей

РСЗО HIMARS (Фото: AFLO Images / Global Look Press)

Министерство иностранных дел России выразило решительный протест посольству Японии в Москве из-за недавних учений и испытаний на них РСЗО HIMARS недалеко от российских границ, сообщается на сайте ведомства.

«Посольству Японии был заявлен решительный протест в связи с испытанием 10 октября реактивных систем залпового огня HIMARS Силами самообороны Японии в рамках совместных с США военных учений на полигоне Яусубэцу (Хоккайдо), расположенном в прямой близости от российских границ», — говорится в заявлении.

Отмечается, что при создании тренировочной площадки МИД Японии говорил об отсутствии планов использовать ее для испытания дальнобойных РСЗО. Кроме того, вызывает недоумение тот факт, что местные СМИ связали эти военные маневры со спецоперацией на Украине, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Рассматриваем состоявшиеся военные учения как вызов обеспечению безопасности Дальневосточного региона нашей страны и настаиваем на немедленном прекращении подобных действий. Японская сторона была также предупреждена о неизбежности ответных адекватных мер в целях блокирования военных угроз [для] России», — заключили в МИДе.

Наземные силы самообороны Японии и ВМС США проводят совместные учения с 1 по 14 октября, сообщает Kyodo. В них принимают участие около 150 служащих наземных сил самообороны, дислоцированных на Хоккайдо, и около 40 военнослужащих ВМС США с Окинавы. 10 октября в учениях на полигоне Яусубэцу были задействованы реактивные системы залпового огня HIMARS. Тогда же была проведена симуляция нападения условного противника на японские отдаленные острова.

High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) — американская реактивная система залпового огня на колесном шасси, разработанная в 2000 году. Всего с 2003 года было выпущено 540 таких машин. Масса HIMARS составляет 16 тыс. т, запас хода — 480 км. РСЗО оснащена шестью 227-миллиметровыми пусковыми установками, может применять неуправляемые и управляемые реактивные снаряды и ракеты, в том числе дальнобойные ATACMS (до 300 км).

РСЗО HIMARS и снаряды к ним вошли в несколько пакетов военной помощи США для Украины. 4 октября президент США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским объявил о новом пакете военной помощи Киеву на $625 млн. В него войдут четыре РСЗО HIMARS, 32 гаубицы, артиллерийские снаряды и другое оружие, техника и боеприпасы. О получении четырех HIMARS украинский министр обороны Алексей Резников сообщил накануне.

В Кремле, говоря о передаче Киеву американских систем залпового огня, указывали, что это не поспособствует возобновлению мирных переговоров. По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, США такими действиями «целенаправленно и старательно подливают масла в огонь» и, «очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца».