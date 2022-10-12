Кремль ответил Байдену, что Россия не отказывается от переговоров

Ушаков — об отказе Байдена от встречи с Путиным: Россия не станет настаивать

В то же время, если президент США по тем или иным соображениям не желает продолжения переговоров, Россия не станет настаивать, подчеркнул Ушаков

Джо Байден и Владимир Путин (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Россия никогда не отказывалась от переговоров, однако если партнеры не хотят встречаться, то страна не настаивает. Об этом сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что он не видит смысла встречаться с Владимиром Путиным, передает корреспондент РБК.

«Мы никогда не отказываемся от переговоров и любых полезных международных контактов, протянутую руку мы никогда не отталкиваем. Но если мы чувствуем, что партнер по тем или иным соображениям не хочет встречаться, то мы не настаиваем», — сказал Ушаков.

Байден заявил о том, что не видит смысла во встрече с Путиным, ранее 12 октября. «Посмотрите, он действовал очень жестоко. Я думаю, что он совершил военные преступления. Я не вижу, я не вижу никакого смысла встречаться с ним сейчас», — сказал президент США в интервью телеканалу CNN.

Еще до начала спецоперации президент Владимир Путин встретился с Байденом в Женеве. По итогам переговоров президенты приняли совместное заявление, в котором подтвердили приверженность принципу, «согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана». Кроме того, Россия и США договорились вернуть своих послов в Москву и Вашингтон; было сказано о начале работы по вопросу о россиянах и американцах, заключенных в тюрьмах; стороны пришли к договоренностям в сфере кибербезопасности.

На той встрече Путин также заявил, что России необходимы гарантии безопасности относительно нерасширения НАТО на восток и неразмещения в соседних странах ударных наступательных систем вооружений. Байден же тогда заявил об «угрожающем» характере передвижений российских войск вблизи границ Украины и указал на санкции, которые США и их партнеры введут в случае эскалации.

Отношения между странами резко ухудшились после начала спецоперации на Украине. Президент Путин, объявляя о ней, заявил, что Москва пошла на такой шаг, чтобы защитить население Донбасса от «геноцида», добиться «денацификации и демилитаризации» Украины. США и другие западные государства ввели против Москвы несколько пакетов санкций.

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