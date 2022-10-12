Болгария закрыла безвизовый въезд для россиян со служебными паспортами

Уже больше полугода визы для въезда в Болгарию должны получать владельцы российских дипломатических паспортов. С 20 октября власти распространят это требование на чиновников, путешествующих по служебным паспортам

Посольство Болгарии на Мосфильмовской улице в Москве (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Болгария с 20 октября введет визовый режим для граждан России со служебными паспортами. Решение о приостановке двустороннего соглашения о взаимных поездках граждан принял сегодня Совет министров страны, передает БНТ.

Из-за этого владельцы действующих служебных паспортов России больше не будут иметь права въезда, транзита и временного проживания в Болгарии без визы. Ранее они могли находиться в стране без визы до 90 дней.

Для владельцев дипломатических паспортов из России визовый режим был введен еще в конце февраля 2022 года. Соответствующее решение принималось на уровне ЕС.

Решением болгарского правительства право безвизового въезда закрывается и для владельцев российских служебных паспортов.

Служебный паспорт — это документ, который удостоверяет личность гражданина России и предназначен для выезда за границу. Выдается госслужащим (сотрудникам администрации президента, аппаратов правительства и палат федерального парламента, работникам Центробанка, госкорпораций и т. д.) или военным, если они отправляются в служебную командировку за пределами России.

В сентябре ЕС приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Из-за этого стоимость консульского сбора выросла с €35 до €80, появились дополнительные требования к документам, увеличилось время выдачи виз. Упрощенный визовый режим с Россией действовал с лета 2007 года. В то же время Еврокомиссия исключила возможность полного запрета на выдачу виз на общеевропейском уровне.

Некоторые страны ввели также собственные ограничения на выдачу разрешений на въезд для российских граждан. Это Финляндия, Бельгия, Дания, Нидерланды, Словакия, Чехия, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Границы для туристов из России закрыли Финляндия, Чехия, Польша, Литва, Латвия и Эстония. Допустили введение ограничений против российских граждан и власти Норвегии.