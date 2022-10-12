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Болгария закрыла безвизовый въезд для россиян со служебными паспортами

Уже больше полугода визы для въезда в Болгарию должны получать владельцы российских дипломатических паспортов. С 20 октября власти распространят это требование на чиновников, путешествующих по служебным паспортам
Посольство Болгарии на Мосфильмовской улице в Москве
Посольство Болгарии на Мосфильмовской улице в Москве (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Болгария с 20 октября введет визовый режим для граждан России со служебными паспортами. Решение о приостановке двустороннего соглашения о взаимных поездках граждан принял сегодня Совет министров страны, передает БНТ.

Из-за этого владельцы действующих служебных паспортов России больше не будут иметь права въезда, транзита и временного проживания в Болгарии без визы. Ранее они могли находиться в стране без визы до 90 дней.

Для владельцев дипломатических паспортов из России визовый режим был введен еще в конце февраля 2022 года. Соответствующее решение принималось на уровне ЕС.

Решением болгарского правительства право безвизового въезда закрывается и для владельцев российских служебных паспортов.

Служебный паспорт — это документ, который удостоверяет личность гражданина России и предназначен для выезда за границу. Выдается госслужащим (сотрудникам администрации президента, аппаратов правительства и палат федерального парламента, работникам Центробанка, госкорпораций и т. д.) или военным, если они отправляются в служебную командировку за пределами России.

В сентябре ЕС приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Из-за этого стоимость консульского сбора выросла с €35 до €80, появились дополнительные требования к документам, увеличилось время выдачи виз. Упрощенный визовый режим с Россией действовал с лета 2007 года. В то же время Еврокомиссия исключила возможность полного запрета на выдачу виз на общеевропейском уровне.

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Некоторые страны ввели также собственные ограничения на выдачу разрешений на въезд для российских граждан. Это Финляндия, Бельгия, Дания, Нидерланды, Словакия, Чехия, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Границы для туристов из России закрыли Финляндия, Чехия, Польша, Литва, Латвия и Эстония. Допустили введение ограничений против российских граждан и власти Норвегии.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
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