Военком Ростовской области Игорь Егоров заявил, что мобилизация не делится на этапы

Ростовский военком опроверг данные о начале второй волны мобилизации

Власти региона 3 октября заявили о выполнении плана мобилизации, но затем жители сообщили о новых повестках. Губернатор Василий Голубев объяснил это новым заданием, а военком Игорь Егоров заявил, что волн мобилизации не существует

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Никаких волн мобилизации не существует, «все мероприятия мобилизации проводятся в установленные плановые сроки и в установленной численности», заявил в эфире канала «Дон 24» военком Ростовской области Игорь Егоров.

В пресс-службе губернатора 3 октября сказали, что Ростовская область полностью выполнила план Минобороны по частичной мобилизации, но она может быть продолжена «при получении дополнительного задания».

После этого местные СМИ сообщили о начале второй волны мобилизации в регионе. Издание Donday со ссылкой на жителей региона писало, что ростовчане снова стали получать повестки. Губернатор Василий Голубев 11 октября сказал, что Ростовская область получила новое задание и муниципальные призывные комиссии уже начали его исполнять.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в ответ на слова Голубева уточнил, что мобилизация не делится на этапы. Это непрерывный процесс. Для каждого региона есть свой мобилизационный план, и некоторые его уже выполнили, пояснил депутат.

В рамках начавшейся 21 сентября частичной мобилизации власти намерены призвать 300 тыс. человек. При этом не сообщалось, сколько военнослужащих будет призвано в каждом из регионов.

О завершении так называемого первого этапа частичной мобилизации сообщили несколько субъектов (Алтайский край, Курская область, Новосибирская область и другие).