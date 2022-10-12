Ростовский военком опроверг данные о начале второй волны мобилизации
Никаких волн мобилизации не существует, «все мероприятия мобилизации проводятся в установленные плановые сроки и в установленной численности», заявил в эфире канала «Дон 24» военком Ростовской области Игорь Егоров.
В пресс-службе губернатора 3 октября сказали, что Ростовская область полностью выполнила план Минобороны по частичной мобилизации, но она может быть продолжена «при получении дополнительного задания».
После этого местные СМИ сообщили о начале второй волны мобилизации в регионе. Издание Donday со ссылкой на жителей региона писало, что ростовчане снова стали получать повестки. Губернатор Василий Голубев 11 октября сказал, что Ростовская область получила новое задание и муниципальные призывные комиссии уже начали его исполнять.
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в ответ на слова Голубева уточнил, что мобилизация не делится на этапы. Это непрерывный процесс. Для каждого региона есть свой мобилизационный план, и некоторые его уже выполнили, пояснил депутат.
В рамках начавшейся 21 сентября частичной мобилизации власти намерены призвать 300 тыс. человек. При этом не сообщалось, сколько военнослужащих будет призвано в каждом из регионов.
О завершении так называемого первого этапа частичной мобилизации сообщили несколько субъектов (Алтайский край, Курская область, Новосибирская область и другие).