Власти Черниговской области: часть региона осталась без света из-за аварии на линии

Часть Черниговской области осталась без света из-за аварии на линии

Отключение света произошло в населенных пунктах на севере Черниговской области. Сейчас ведутся работы по ликвидации последствий аварии на линии, сообщили местные власти

Фото: Mykola Tys / Keystone Press Agency / Global Look Press

Часть населенных пунктов на севере Черниговской области на Украине осталась без света из-за аварийного отключения одной из линий. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус в телеграм-канале.

По его словам, линия, которая питала северную часть области отключилась в 18:15. «Некоторые населенные пункты Черниговского, Корюковского и Новгород-Северского районов без электричества», — уточнил он.

Чаус предупредил, что аварийные отключения могут сработать по всей области, включая Чернигов.

Накануне, 10 октября, в Киеве, Харькове, Львове и других украинских городах сообщили о взрывах, в том числе на объектах критической инфраструктуры. В Киеве и Харькове остановили метро, в Ивано-Франковске и Хмельницком встал транспорт.

По данным украинской Госслужбы по ЧС, в 12 регионах оказались повреждены важные инфраструктурные объекты, была частично нарушена подача электроэнергии.

Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные нанесли удары по объектам энергетики, военного управления и связи в ответ на продолжающиеся попытки терактов.

На следующий день Минобороны вновь сообщило о нанесении массированных ударов по энергетической инфраструктуре и военным объектам на Украине. 11 октября о взрывах сообщали власти Винницкой, Львовской, Киевской, Хмельницкой и других областей. Повреждения получила Ладыжинская ТЭС, а также два объекта во Львовской области, в результате чего часть потребителей осталась без электричества, в частности во Львове — 30%.

В Приморском районе Одессы также пропало электричество. Спикер администрации Сергей Братчук пообещал, что электроснабжение восстановят в период с 18:00 до 22:00.

Электрооборудование Ладыжинской теплоэлектростанции в Винницкой области также получило повреждения из-за ударов.

Из-за ракетных ударов России по объектам инфраструктуры, Украина прекратила экспорт электроэнергии. Украинцев также попросили не пользоваться электрообогревателями, бойлерами, плитами, микроволновками и другими приборами по вечерам.