Часть Черниговской области осталась без света из-за аварии на линии
Часть населенных пунктов на севере Черниговской области на Украине осталась без света из-за аварийного отключения одной из линий. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус в телеграм-канале.
По его словам, линия, которая питала северную часть области отключилась в 18:15. «Некоторые населенные пункты Черниговского, Корюковского и Новгород-Северского районов без электричества», — уточнил он.
Чаус предупредил, что аварийные отключения могут сработать по всей области, включая Чернигов.
Накануне, 10 октября, в Киеве, Харькове, Львове и других украинских городах сообщили о взрывах, в том числе на объектах критической инфраструктуры. В Киеве и Харькове остановили метро, в Ивано-Франковске и Хмельницком встал транспорт.
По данным украинской Госслужбы по ЧС, в 12 регионах оказались повреждены важные инфраструктурные объекты, была частично нарушена подача электроэнергии.
Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные нанесли удары по объектам энергетики, военного управления и связи в ответ на продолжающиеся попытки терактов.
На следующий день Минобороны вновь сообщило о нанесении массированных ударов по энергетической инфраструктуре и военным объектам на Украине. 11 октября о взрывах сообщали власти Винницкой, Львовской, Киевской, Хмельницкой и других областей. Повреждения получила Ладыжинская ТЭС, а также два объекта во Львовской области, в результате чего часть потребителей осталась без электричества, в частности во Львове — 30%.
В Приморском районе Одессы также пропало электричество. Спикер администрации Сергей Братчук пообещал, что электроснабжение восстановят в период с 18:00 до 22:00.
Электрооборудование Ладыжинской теплоэлектростанции в Винницкой области также получило повреждения из-за ударов.
Из-за ракетных ударов России по объектам инфраструктуры, Украина прекратила экспорт электроэнергии. Украинцев также попросили не пользоваться электрообогревателями, бойлерами, плитами, микроволновками и другими приборами по вечерам.