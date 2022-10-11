Часть Черниговской области осталась без света из-за аварии на линии

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 62,35 (+1,55) Инвестиции, 16:08
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 63,68 (+1,37) Инвестиции, 16:08
Байден назвал Путина рациональным лидером, который просчитался Политика, 23:31
Как снизить число нетрезвых водителей на дорогах Партнерский проект, 23:23
Как отучить молодежь от покупки сигарет Партнерский проект, 22:55
Умерла звезда сериала «Она написала убийство» Анджела Лэнсбери Общество, 22:54
Власти Энергодара опровергли данные о покушении на главу администрации Политика, 22:44
КГБ узнал о подготовке на Украине боевиков для терактов в Белоруссии Политика, 22:27
Почему в лифтах необходимо видеонаблюдение Партнерский проект, 22:27
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Часть Черниговской области осталась без света из-за аварии на линии Политика, 22:17
В Минфине выступили за увеличение числа банков в России Финансы, 22:03
Сортировка как обязанность: как избавиться от свалок в России Партнерский проект, 22:02
В Госдуме заявили, что частичная мобилизация не делится на этапы Политика, 21:53
«Копенгаген» прервал шестиматчевую победную серию «Манчестер Сити» Спорт, 21:51
О чем договорились лидеры стран G7 на видеосаммите с Зеленским Политика, 21:46
«Ювентус» впервые в истории проиграл израильскому клубу в Лиге чемпионов Спорт, 21:39
Военная операция на Украине ,  
0 

Часть Черниговской области осталась без света из-за аварии на линии

Власти Черниговской области: часть региона осталась без света из-за аварии на линии
Отключение света произошло в населенных пунктах на севере Черниговской области. Сейчас ведутся работы по ликвидации последствий аварии на линии, сообщили местные власти
Фото: Mykola Tys / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Mykola Tys / Keystone Press Agency / Global Look Press

Часть населенных пунктов на севере Черниговской области на Украине осталась без света из-за аварийного отключения одной из линий. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус в телеграм-канале.

По его словам, линия, которая питала северную часть области отключилась в 18:15. «Некоторые населенные пункты Черниговского, Корюковского и Новгород-Северского районов без электричества», — уточнил он.

Чаус предупредил, что аварийные отключения могут сработать по всей области, включая Чернигов.

Накануне, 10 октября, в Киеве, Харькове, Львове и других украинских городах сообщили о взрывах, в том числе на объектах критической инфраструктуры. В Киеве и Харькове остановили метро, в Ивано-Франковске и Хмельницком встал транспорт.

По данным украинской Госслужбы по ЧС, в 12 регионах оказались повреждены важные инфраструктурные объекты, была частично нарушена подача электроэнергии.

Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные нанесли удары по объектам энергетики, военного управления и связи в ответ на продолжающиеся попытки терактов.

Читайте на РБК Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном Фото: Joe Raedle / Getty Images Какие способы приготовления кофе самые опасные для здоровья Фото: Miguel Vidal / Reuters Как понять, что к этому начальнику нельзя идти работать: 5 сигналов В какой стране рецессия начнется раньше и будет тяжелее: мнения экспертов Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Как продвигаться на Ozon — площадке с мощнейшими рекламными возможностями Фото: Harry How / Getty Images Олимпиец Майкл Фелпс: «Мое тело — Ferrari, которой нужно хорошее топливо» Какие вызовы ждут экономику России: прямой эфир с Александром Аузаном Фото: Shutterstock QIWI наращивает прибыль на акцию. Стоит ли в нее инвестировать

На следующий день Минобороны вновь сообщило о нанесении массированных ударов по энергетической инфраструктуре и военным объектам на Украине. 11 октября о взрывах сообщали власти Винницкой, Львовской, Киевской, Хмельницкой и других областей. Повреждения получила Ладыжинская ТЭС, а также два объекта во Львовской области, в результате чего часть потребителей осталась без электричества, в частности во Львове — 30%.

В Приморском районе Одессы также пропало электричество. Спикер администрации Сергей Братчук пообещал, что электроснабжение восстановят в период с 18:00 до 22:00.

Электрооборудование Ладыжинской теплоэлектростанции в Винницкой области также получило повреждения из-за ударов.

Из-за ракетных ударов России по объектам инфраструктуры, Украина прекратила экспорт электроэнергии. Украинцев также попросили не пользоваться электрообогревателями, бойлерами, плитами, микроволновками и другими приборами по вечерам. 

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Черниговская область электроэнергия линия авария свет
Материалы по теме
Район Одессы остался без света
Общество
Украинцев призвали обходиться без света и электроприборов после взрывов
Политика
Энергодар остался без света и воды после обстрелов ВСУ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter