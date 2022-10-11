Район Одессы остался без света

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В Приморском районе Одессы пропало электричество, сообщил спикер администрации Сергей Братчук в телеграм-канале.

«Отсутствие электроснабжения в Приморском районе города связано с проведением ремонтных работ», — заявил он. По словам Братчука, электроснабжение восстановят в период с 18:00 до 22:00.

Утром глава администрации Максим Марченко сообщил о работе ПВО над Одесской областью и призвал граждан пройти в укрытия на фоне действия воздушной тревоги. Накануне, 10 октября, в Одессе также работала ПВО. Вечером в городе ограничили движение электротранспорта — трамваев и троллейбусов.

Минобороны России второй день сообщает о нанесении массированных ударов по энергетической инфраструктуре и военным объектам на Украине. 11 октября о взрывах сообщали власти Винницкой, Львовской, Киевской, Хмельницкой и других областей. Повреждения получила Ладыжинская ТЭС, а также два объекта во Львовской области. Из-за этого часть потребителей осталась без электричества, в частности во Львове — 30%.