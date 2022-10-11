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На Украине сообщили о повреждении ТЭС в Винницкой области из-за ударов

Электрооборудование Ладыжинской теплоэлектростанции в Винницкой области получило повреждения из-за ударов, говорится в сообщении энергокомпании ДТЭК в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

Сейчас на станции «в целях безопасности находится критически необходимый персонал», остальные работники в укрытиях. В компании заявили, что жертв нет.

Ладыжинская ТЭС введена в эксплуатацию в 1970 году, это структурное подразделение ДТЭК «Западэнерго». Электростанция располагает шестью энергоблоками мощностью 300 МВт каждый и внесена в перечень особо важных объектов электроэнергетики Украины.

Власти регионов страны второй день подряд сообщают о взрывах и работе ПВО. Обстрелам подверглись Винницкая, Хмельницкая, Киевская, Николаевская, Днепропетровская, Ивано-Франковская области. Во всех регионах объявили воздушную тревогу. В Киеве и области ввели веерные отключения электричества.

Накануне, 10 октября, по всей стране также была объявлена воздушная тревога. В столице и других крупных городах произошли взрывы, в том числе на объектах критической инфраструктуры, что привело ко сбоям с электричеством и водой. Президент России Владимир Путин заявил, что военные «нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины». Это произошло через два дня после взрыва на Крымском мосту, в котором Россия обвиняет украинские спецслужбы.

Теги
Украина Винницкая область ТЭС Военная операция на Украине
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