Помпео поддержал кандидатуру своего заместителя на пост посла в России

Помпео поддержал кандидатуру своего заместителя на пост посла в России

Помпео уверен, что Джон Салливан будет эффективно руководить усилиями по укреплению сотрудничества с Россией

Майк Помпео (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Госсекретарь США Майк Помпео поддержал выдвижение своего заместителя Джона Салливана на пост посла в России. Об этом сообщается в его Twitter.

«Рад, что Джона Салливана выдвинули на должность нашего посла в России», — написал госсекретарь. Помпео отметил, что Вашингтон долгое время стремится к конструктивным отношениям с Россией, а также выразил уверенность, что Салливан будет эффективно руководить усилиями по укреплению сотрудничества.

Накануне американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Салливана на пост посла в Москве. Ранее об этом сообщала газета The Wall Street Journal. Издание также отмечало, что в России согласились на его назначение. В конце августа сам Трамп говорил, что занять пост американского посла в Москве с большой долей вероятности может Салливан.

В российском МИДе в начале октября указывали, что завершающего работу посла в Москве Джона Хантсмана заменит «хорошо известный» представитель администрации Трампа, а также отмечали, что замена произойдет достаточно быстро.