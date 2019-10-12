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Политика ,  
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Помпео поддержал кандидатуру своего заместителя на пост посла в России
Помпео уверен, что Джон Салливан будет эффективно руководить усилиями по укреплению сотрудничества с Россией
Майк Помпео (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Госсекретарь США Майк Помпео поддержал выдвижение своего заместителя Джона Салливана на пост посла в России. Об этом сообщается в его Twitter.

«Рад, что Джона Салливана выдвинули на должность нашего посла в России», — написал госсекретарь. Помпео отметил, что Вашингтон долгое время стремится к конструктивным отношениям с Россией, а также выразил уверенность, что Салливан будет эффективно руководить усилиями по укреплению сотрудничества.

Политика
Трамп выдвинул нового посла США в России

Накануне американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Салливана на пост посла в Москве. Ранее об этом сообщала газета The Wall Street Journal. Издание также отмечало, что в России согласились на его назначение. В конце августа сам Трамп говорил, что занять пост американского посла в Москве с большой долей вероятности может Салливан.

В российском МИДе в начале октября указывали, что завершающего работу посла в Москве Джона Хантсмана заменит «хорошо известный» представитель администрации Трампа, а также отмечали, что замена произойдет достаточно быстро.

О намерении Хантсмана уйти в отставку стало известно в начале лета. СМИ писали, что он может принять участие в кампании по выбору губернатора его родного штата Юта. В начале августа сообщалось, что Хантсман, который был послом в Москве с 2017 года, подал прошение об отставке.

Автор: Юлия Выродова
Теги: посол США в России, Майк Помпео, Госдеп США
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