WSJ назвала имя нового посла США в России

WSJ назвала имя нового посла США в России

Президент США Дональд Трамп назначит заместителя госсекретаря Майка Помпео Джона Салливана новым послом в России. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Госдепартамента, знакомого с этим решением.

По словам представителя Госдепартамента, Москва согласилась аккредитовать Салливана на эту должность.

В конце августа Трамп заявил, что сменить предыдущего посла в Москве Джона Хантсмана «с большой долей вероятности» может Салливан, которого «очень уважают» в России.

О том, что Салливан заменит Хантсмана, ранее также писала The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США. Другую версию выдвинуло агентство Reuters, назвав имя специального представителя Вашингтона по Северной Корее Стивена Бигана.