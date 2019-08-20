Трамп оценил перспективы Салливана в качестве посла России

Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан с большой долей вероятности может стать новым послом США в России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

Трамп подчеркнул, что Салливана «очень уважают в России» и его «высоко ценит» сам госсекретарь Майк Помпео. «Он вполне может быть [новым послом в России]», — сказал президент США.

О том, что Джон Салливан заменит Джона Хантсмана, который уже подал в отставку с поста представителя Вашингтона в Москве, ранее писала The New York Time со ссылкой на источники в администрации Трампа. Другую версию выдвигало агентство Reuters, которое называл «сменщиком» Хантсмана специального представителя Вашингтона по Северной Корее Стивена Бигана. Сам Хантсман называл эти сообщения слухами.

Хантсман, занимающий пост посла в России с октября 2017 года, подал заявление об отставке в начале августа. Он останется в Москве до октября.