В МИДе назвали нового посла США «хорошо известным» человеком

Посла США в России Джона Хантсмана заменит «хорошо известный» представитель администрации американского лидера Дональда Трампа, сообщил «РИА Новости» заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Замена посла Хантсмана состоится достаточно быстро», — заявил он, отметив, что имя нового посла должна объявить американская сторона.

30 сентября глава российского МИДа Сергей Лавров встретился с завершающим работу послом США Джоном Хантсманом. В ходе беседы стороны обсудили перспективы отношений двух стран, а также ряд международных проблем.

Хантсман, занимавший пост посла США в Москве с 2017 года, покинет Россию в октябре. В августе этого года он подал заявление об отставке президенту США Дональду Трампу. Дипломат планирует принять участие в губернаторских выборах в штате Юта, губернатором которого он уже был в 2005–2009 годах.

20 августа Трамп заявил, что сменить Хантсмана на посту посла в Москве «с большой долей вероятности» может первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан, которого «очень уважают» в России.