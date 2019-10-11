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Трамп выдвинул нового посла США в России
Ранее американские СМИ сообщали, что в Москве согласились на приезд Джона Салливана
Джон Салливан (Фото: Jorge Adorno / Reuters)

Президент США Дональд Трамп выдвинул Джона Салливана на пост нового посла в России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома. Последний занимает должность заместителя главы американского внешнеполитического ведомства. В марте этого года Салливан временно исполнял обязанности главы Государственного департамента после отставки Рекса Тиллерсона.

Ранее о намерении Трампа направить в Москву именно Салливана сообщала газета The Wall Street Journal. По ее данным, в России согласились на его назначение на этот пост. О том, что Салливан заменит покинувшего Россию Джона Хантсмана, ранее также писала The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США.

В конце августа кандидатуру Салливана комментировал и сам Трамп. Он охарактеризовал его как человека, которого уважают в России. По словам президента, ценит его и государственный секретарь Майк Помпео.

Ранее среди кандидатов на пост посла в Москве также фигурировал специальный представитель американского президента по КНДР Стивен Биган, который в начале 1990-х годов руководил московским отделением Международного республиканского института (впоследствии признанного нежелательной организацией). Однако он решил сосредоточиться на вопросе безъядерного статуса Корейского полуострова.

Джон Салливан стал заместителем госсекретаря США в мае 2017 года. В 1990-х он работал заместителем главного юрисконсульта избирательной кампании президента Джорджа Буша-старшего. Затем работал в юридической фирме Mayer, Brown, Rowe & Maw в Вашингтоне.

Издание Washington Examiner называло Салливана идеальным кандидатом для работы в Москве. Имеющего хорошие отношения как с республиканцами, так и с демократами дипломата там назвали настоящим патриотом, готовым четко отстаивать свою позицию. Помимо этого издание указывало, что в России обычно ценят тех послов, у которых есть хорошие связи в Вашингтоне.

Хантсман занимал пост посла США в Москве с 2017 года, покинул Россию в начале октября. Заявление об отставке он подал в августе этого года. Дипломат намерен баллотироваться на пост губернатора в штате Юта.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дональд Трамп, посол в России
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