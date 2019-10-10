Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 64,74 (-0,36) Quote, 10 окт, 12:42
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 71,3 (-0,15) Quote, 10 окт, 12:42
Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому Политика, 00:41 Зеленский назвал странным отсутствие авиасообщения с Россией Политика, 00:29 Министр культуры Украины предложил уголовное наказание за искажения в СМИ Общество, 00:10 К делу Baring Vostok приобщили новую оценку спорных акций Финансы, 00:00 Минтруд предложил изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком Экономика, 00:00 Россия впервые за 20 лет выиграла шесть матчей подряд в квалификации Евро Спорт, 10 окт, 23:42 Зеленский объяснил звонки Путину словами «с меня корона не упадет» Политика, 10 окт, 23:40 Анкара ответила на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии Политика, 10 окт, 23:26 Умерла вдова Папанова актриса Надежда Каратаева Общество, 10 окт, 23:14 Путин попросил чиновников быть готовыми к росту числа школьников в России Политика, 10 окт, 23:06 На Кубе избрали первого за 43 года президента Политика, 10 окт, 22:37 Зеленский заявил о неготовности дать автономию Донбассу Политика, 10 окт, 22:27 Институт мировых цивилизаций прекратил сотрудничество с Бочкаревой Общество, 10 окт, 22:07 В Минтрансе допустили появление в России дорог с подогревом Общество, 10 окт, 22:06
Политика ,  
0 
Анкара ответила на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии
По словам главы МИД Турции, операция является вопросом национальной безопасности страны. «Это вопрос выживания для нас», — сказал Мевлют Чавушоглу
Мевлут Чавушоглу (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ответил на угрозы президента США Дональда Трампа ввести жесткие экономические санкции против Турции из-за ее операции в Сирии. Об этом Чавушоглу заявил в эфире телеканала CNN Turk.

Он отметил, что текущая операция является вопросом национальной безопасности для Турции. «Независимо от того, кто угрожает экономическими санкциями, это вопрос выживания для нас. Мы делаем все возможное для будущего нашей страны, нашего народа, нашего государства. Мы также видели, что даже наши союзники склоняются встать на сторону террористической организации. Они не выбирают сторону своего союзника, Турцию. Таким образом, если случится что-то серьезное с Турцией завтра, они не будут стоять на нашей стороне. Мы сами должны будем принять меры против террористов», — сказал Чавушоглу.

Он также рассказал, что операция направлена на устранение угрозы терроризма в приграничных с Турцией районах, создание безопасной зоны, обеспечение стабильности в регионе и возвращение сирийских беженцев в их дома.

Чавушоглу уточнил, что «глубина зоны безопасности составит 30 км, в некоторым местах возможно несколько меньше». Операция направлена исключительно против террористов, а не против гражданских лиц, отметил министр. «Гражданских лиц мы защитим, как делали ранее. Террористы не смогут использовать гражданских лиц в качестве живых щитов», — пообещал он (цитата Haberturk).

Политика
Эрдоган ответил назвавшему операцию в Сирии «плохой идеей» Трампу

Турция начала свою наземную операцию на территории Сирии к востоку от Евфрата 9 октября против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), которые Анкара считает террористическими группировками. Президент Реджеп Эрдоган объяснял необходимость операции тем, что Вашингтон не выполнил своих обещаний по созданию зоны безопасности в регионе. США в свою очередь заявили, что не станут поддерживать турков и каким-либо образом участвовать в их операции. Вашингтон рассматривает YPG как союзников в борьбе с террористами «Исламского государства» (запрещена в России).

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Турция, Сирия
Материалы по теме
Трамп пригрозил «сильно ударить» по Турции из-за операции в Сирии
Политика
Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для беженцев из Сирии
Политика
Курды сообщили об уничтожении 14 турецких военных в Сирии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter