Анкара ответила на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии

По словам главы МИД Турции, операция является вопросом национальной безопасности страны. «Это вопрос выживания для нас», — сказал Мевлют Чавушоглу

Мевлут Чавушоглу (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ответил на угрозы президента США Дональда Трампа ввести жесткие экономические санкции против Турции из-за ее операции в Сирии. Об этом Чавушоглу заявил в эфире телеканала CNN Turk.

Он отметил, что текущая операция является вопросом национальной безопасности для Турции. «Независимо от того, кто угрожает экономическими санкциями, это вопрос выживания для нас. Мы делаем все возможное для будущего нашей страны, нашего народа, нашего государства. Мы также видели, что даже наши союзники склоняются встать на сторону террористической организации. Они не выбирают сторону своего союзника, Турцию. Таким образом, если случится что-то серьезное с Турцией завтра, они не будут стоять на нашей стороне. Мы сами должны будем принять меры против террористов», — сказал Чавушоглу.

Он также рассказал, что операция направлена на устранение угрозы терроризма в приграничных с Турцией районах, создание безопасной зоны, обеспечение стабильности в регионе и возвращение сирийских беженцев в их дома.

Чавушоглу уточнил, что «глубина зоны безопасности составит 30 км, в некоторым местах возможно несколько меньше». Операция направлена исключительно против террористов, а не против гражданских лиц, отметил министр. «Гражданских лиц мы защитим, как делали ранее. Террористы не смогут использовать гражданских лиц в качестве живых щитов», — пообещал он (цитата Haberturk).