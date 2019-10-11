Путин усомнился в способности Турции контролировать террористов в Сирии

Президент Владимир Путин усомнился, что Турции удастся сдержать базирующихся на севере Сирии боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) в ходе военной операции. Его заявление опубликовано на сайте Кремля.

По словам Путина, до сих пор зоны с боевиками ИГ контролировали курдские военные формирования. «Теперь турецкая армия туда входит, курды бросают эти лагеря, они [террористы] просто могут разбежаться. Я не уверен, сможет ли турецкая армия — и как быстро — взять это под контроль», — сказал президент.

Ссылаясь на данные Генштаба России, Путин добавил, что сейчас в Сирии «сотни боевиков, и тысячи — если говорить о странах СНГ». «Это реальная для нас с вами угроза», — обратил внимание президент России.

Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии 9 октября. Анкара утверждает, что ее целями являются создание зоны безопасности вблизи своей границы, борьба с террористами и возвращение сирийских беженцев в свои дома.