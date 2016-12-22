ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,68 65,74 EUR Нал. 77,06 76,07 USD Бирж. 66,21 -0,06 EUR Бирж. 76,52 -0,29 USD ЦБ. 65,98 -0,80 EUR ЦБ. 76,50 -0,58 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6335,01 +40,00 IMOEX 2402,89 +1,54% RTSI 1143,17 +1,70% Brent 80,60 -0,33% DJIA 25346,30 +1,18% Nasdaq 7483,03 +2,10%
Глава Совета Европы призвал не допустить выхода России из организации
Лента новостей
Почему подорожал Litecoin: криптовалюту добавила биржа Уинклвоссов 18:24, Крипто Член исполкома РФС обратился в комитет по этике из-за Кокорина и Мамаева 18:17, Общество Смена тренда: что происходит со ставками по вкладам и кредитам 18:16, Финансы СМИ анонсировали назначение Анри на пост главного тренера «Монако» 18:15, Спорт Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 18:15, РБК и Сбербанк МИД обвинил представителя США в стремлении разрушить минские соглашения 18:02, Политика Правозащитник рассказал об условиях содержания Кокорина и Мамаева в СИЗО 18:01, Общество Бросивший банку чеченец начал работу по уборке Грозного 17:52, Общество Наследственный фонд: как распоряжаться имуществом по новым правилам 17:51, Недвижимость Российские пограничники задержали украинских рыбаков в Азовском море 17:49, Общество Иностранные инвестиции в российский бизнес упали рекордно с 1990-х 17:48, Экономика Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 17:47, РБК и Schneider Electric В ЦБ ответили на вопрос о возможности ужесточения долларовых депозитов 17:34, Финансы Суд в Турции освободил американского пастора после вынесения приговора 17:30, Политика Что будет с Ethereum Classic: команда токена поддержит стартапы 17:27, Крипто Дедлайн: как воспринимают время в разных культурах 17:15, РБК и Инвитро Якунин пригрозил «Новой газете» судом из-за статьи об убитом следователе 17:15, Общество Порошенко поручил определить морскую границу с Россией 17:12, Политика МИД Украины ответил на слова Пескова о защите интересов православных 17:10, Общество Глава Совета Европы призвал не допустить выхода России из организации 17:06, Политика Усэйн Болт впервые отыграл полный футбольный матч и оформил дубль 17:03, Спорт Суд оштрафовал певицу Yaxana за съемки клипа на МКАД 17:00, Общество Работа, отношения, фигура: как перестать испытывать боль 16:46, Спецпроект РБК PINK Силуанов пообещал рассмотреть рефинансирование долга Белоруссии 16:39, Экономика Минск получил от Москвы недоплаченные за «перетаможку» нефти $263 млн 16:34, Экономика Число жертв урагана «Майкл» в США увеличилось до 12 человек 16:21, Общество Минфин США в очередной раз продлил срок продажи бумаг En+ и Rusal 16:18, Бизнес Порошенко оценил учения на побережье Азовского моря на «12 баллов» 16:17, Политика
Глава Совета Европы призвал не допустить выхода России из организации
Политика, 17:06
0
Глава Совета Европы призвал не допустить выхода России из организации
Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд полагает, что Европа нуждается в России, а Россия — в Европе. В связи с этим Ягланд считает необходимым предотвратить Ruxit — так он охарактеризовал возможный выход Москвы из Совета Европы
Турбьёрн Ягланд (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Совет Европы (СЕ) должен найти решение по вопросу членства России в организации. Об этом заявил генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд, сообщили РБК в его пресс-службе.

Ягланд рассказал, что проинформировал комитет министров 47 государств — членов Советов Европы о подготовке бюджета на 2019 года без учета финансового взноса со стороны России. Он подчеркнул, что речь не идет о том, что организации нужно российское финансирование. «Это не соответствует действительности. Речь идет не о бюджете», — отметил он.

Ягланд уточнил, что вопрос состоит в том, относится ли Россия «к европейской семье наций».

«Мое мнение хорошо известно: Россия является частью Европы и занимает свое место в этой уникальной общеевропейской организации. Мы нужны друг другу: Европе нужна Россия, а России нужна Европа», — сказал генсек, добавив, что членство в Совете Европы хорошо сказывается на развитии бизнеса, торговли, культурных связей, спорта, а также помогает бороться с терроризмом и преступностью.

Он заключил, что решение о членстве России — дело срочное и важное, поскольку другие государства, входящие в Совет Европы, уже в скором времени должны договориться о судьбе России в организации.

«Еще не слишком поздно, чтобы предотвратить Ruxit (по аналогии с Brexit. — РБК), — заявил Ягланд. — Я призываю наши правительства серьезно отнестись к своей роли и найти выход из ситуации».

Агентство ТАСС с пресс-конференции Ягланда перед российскими журналистами добавляет, что, по мнению генсека организации, возможный выход России из состава Совета Европы может спровоцировать распад правовой системы на всем континенте.

​«Европейская конвенция по правам человека определяет общественный порядок для всего континента, и если начать допускать выход стран-членов [CЕ], данный шаг может стать первым на пути к распаду этого общественного порядка», — сказал он.

В 2014 году, после присоединения Крыма, делегация России лишилась права голоса и участия в заседаниях уставных органов Совета Европы, а также  права участвовать в мониторинговой деятельности Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В 2016 году делегация из Москвы отказалась от участия в ПАСЕ, а спустя год и вовсе прекратила выплачивать членские взносы.

Совет Европы допустил исключение России из организации из-за взносов
Политика

В минувшую среду, 10 октября, Ягланд пригрозил России исключением из уставных органов организации и из совета в принципе из-за отказа вносить платежи. Он отметил, что согласно уставу организации​ государство после двух лет невыплаты членского взноса исключается из Совета Европы. По его словам, этот срок наступит в июне следующего года.

Матвиенко назвала срок принятия решения о членстве России в Совете Европы
Политика

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя это, завила, что Россия подаст заявку на продолжении работы в Совете Европы, если будут созданы подходящие условия. При этом она не уточнила, какими они должны быть. В конце сентября Матвиенко указывала, что в России зреет решение о выходе из организации.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Совет Европы
Главное
Иностранные инвестиции в российский бизнес упали рекордно с 1990-х Экономика
Материалы по теме
Матвиенко назвала срок принятия решения о членстве России в Совете Европы Политика
В Совфеде назвали Совет Европы ушедшей в тень истории организацией Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter