Глава Совета Европы призвал не допустить выхода России из организации

Совет Европы (СЕ) должен найти решение по вопросу членства России в организации. Об этом заявил генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд, сообщили РБК в его пресс-службе.
Ягланд рассказал, что проинформировал комитет министров 47 государств — членов Советов Европы о подготовке бюджета на 2019 года без учета финансового взноса со стороны России. Он подчеркнул, что речь не идет о том, что организации нужно российское финансирование. «Это не соответствует действительности. Речь идет не о бюджете», — отметил он.
Ягланд уточнил, что вопрос состоит в том, относится ли Россия «к европейской семье наций».
«Мое мнение хорошо известно: Россия является частью Европы и занимает свое место в этой уникальной общеевропейской организации. Мы нужны друг другу: Европе нужна Россия, а России нужна Европа», — сказал генсек, добавив, что членство в Совете Европы хорошо сказывается на развитии бизнеса, торговли, культурных связей, спорта, а также помогает бороться с терроризмом и преступностью.
Он заключил, что решение о членстве России — дело срочное и важное, поскольку другие государства, входящие в Совет Европы, уже в скором времени должны договориться о судьбе России в организации.
«Еще не слишком поздно, чтобы предотвратить Ruxit (по аналогии с Brexit. — РБК), — заявил Ягланд. — Я призываю наши правительства серьезно отнестись к своей роли и найти выход из ситуации».
Агентство ТАСС с пресс-конференции Ягланда перед российскими журналистами добавляет, что, по мнению генсека организации, возможный выход России из состава Совета Европы может спровоцировать распад правовой системы на всем континенте.
«Европейская конвенция по правам человека определяет общественный порядок для всего континента, и если начать допускать выход стран-членов [CЕ], данный шаг может стать первым на пути к распаду этого общественного порядка», — сказал он.
В 2014 году, после присоединения Крыма, делегация России лишилась права голоса и участия в заседаниях уставных органов Совета Европы, а также права участвовать в мониторинговой деятельности Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В 2016 году делегация из Москвы отказалась от участия в ПАСЕ, а спустя год и вовсе прекратила выплачивать членские взносы.
В минувшую среду, 10 октября, Ягланд пригрозил России исключением из уставных органов организации и из совета в принципе из-за отказа вносить платежи. Он отметил, что согласно уставу организации государство после двух лет невыплаты членского взноса исключается из Совета Европы. По его словам, этот срок наступит в июне следующего года.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя это, завила, что Россия подаст заявку на продолжении работы в Совете Европы, если будут созданы подходящие условия. При этом она не уточнила, какими они должны быть. В конце сентября Матвиенко указывала, что в России зреет решение о выходе из организации.