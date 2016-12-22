Глава Совета Европы призвал не допустить выхода России из организации

Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд полагает, что Европа нуждается в России, а Россия — в Европе. В связи с этим Ягланд считает необходимым предотвратить Ruxit — так он охарактеризовал возможный выход Москвы из Совета Европы

Турбьёрн Ягланд (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Совет Европы (СЕ) должен найти решение по вопросу членства России в организации. Об этом заявил генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд, сообщили РБК в его пресс-службе.

Ягланд рассказал, что проинформировал комитет министров 47 государств — членов Советов Европы о подготовке бюджета на 2019 года без учета финансового взноса со стороны России. Он подчеркнул, что речь не идет о том, что организации нужно российское финансирование. «Это не соответствует действительности. Речь идет не о бюджете», — отметил он.

Ягланд уточнил, что вопрос состоит в том, относится ли Россия «к европейской семье наций».

«Мое мнение хорошо известно: Россия является частью Европы и занимает свое место в этой уникальной общеевропейской организации. Мы нужны друг другу: Европе нужна Россия, а России нужна Европа», — сказал генсек, добавив, что членство в Совете Европы хорошо сказывается на развитии бизнеса, торговли, культурных связей, спорта, а также помогает бороться с терроризмом и преступностью.

Он заключил, что решение о членстве России — дело срочное и важное, поскольку другие государства, входящие в Совет Европы, уже в скором времени должны договориться о судьбе России в организации.

«Еще не слишком поздно, чтобы предотвратить Ruxit (по аналогии с Brexit. — РБК), — заявил Ягланд. — Я призываю наши правительства серьезно отнестись к своей роли и найти выход из ситуации».

Агентство ТАСС с пресс-конференции Ягланда перед российскими журналистами добавляет, что, по мнению генсека организации, возможный выход России из состава Совета Европы может спровоцировать распад правовой системы на всем континенте.

​«Европейская конвенция по правам человека определяет общественный порядок для всего континента, и если начать допускать выход стран-членов [CЕ], данный шаг может стать первым на пути к распаду этого общественного порядка», — сказал он.

В 2014 году, после присоединения Крыма, делегация России лишилась права голоса и участия в заседаниях уставных органов Совета Европы, а также права участвовать в мониторинговой деятельности Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В 2016 году делегация из Москвы отказалась от участия в ПАСЕ, а спустя год и вовсе прекратила выплачивать членские взносы.

В минувшую среду, 10 октября, Ягланд пригрозил России исключением из уставных органов организации и из совета в принципе из-за отказа вносить платежи. Он отметил, что согласно уставу организации​ государство после двух лет невыплаты членского взноса исключается из Совета Европы. По его словам, этот срок наступит в июне следующего года.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя это, завила, что Россия подаст заявку на продолжении работы в Совете Европы, если будут созданы подходящие условия. При этом она не уточнила, какими они должны быть. В конце сентября Матвиенко указывала, что в России зреет решение о выходе из организации.