Матвиенко заявила о возможном выходе России из Совета Европы

У России «созревает» решение о выходе страны из Совета Европы (СЕ), основная претензия Москвы касается необходимости равных прав всех членов организации, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье, передает ТАСС.

«У нас созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы. Я вам говорю это искренне», — сказала Матвиенко. Она напомнила, что делегация России уже несколько лет лишена права голоса, а потому в Москве теряют интерес к работе в ПАСЕ.

Матвиенко подчеркнула, что Россия заинтересована в том, чтобы СЕ укрепился как универсальная общеевропейская организация, способная обеспечивать «единство гуманитарно-правового пространства от Антарктики до Тихого океана».

«Главная наша позиция в том, что ПАСЕ должна обеспечивать равные права и возможности участия в работе этой организации всех 47 государств», — добавила Матвиенко.

Россию лишили права участия в голосованиях, заседаниях уставных органов и мониторинговой деятельности ПАСЕ в 2014 году, после присоединения Крыма, которое европейские парламентарии отказались признать законным. Изначально ограничения действовали до 2015 года, когда права российской делегации должны были официально восстановить. Однако по инициативе британского парламентария Роберта Уолтера этот вопрос вынесли на голосование и лишили Россию права голоса.

В 2016-м российская делегация отказалась от участия в работе ПАСЕ, а с 2017 года Москва перестала выплачивать членские взносы.