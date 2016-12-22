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Матвиенко назвала срок принятия решения о членстве России в Совете Европы
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Матвиенко назвала срок принятия решения о членстве России в Совете Европы
Политика, 17:46
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Матвиенко назвала срок принятия решения о членстве России в Совете Европы

Россия до января 2019 года решит, останется ли она членом Совета Европы. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

«В январе либо мы подаем заявку на продолжение работы, если для этого будут созданы условия, либо мы не подаем заявку. И тогда уже могут быть другие решения», — заметила Матвиенко.

Спикер Совфеда сказала, что в Министерстве иностранных дел в ближайшее время пройдет заседание межведомственной комиссии по взаимодействию с Советом Европы. На встрече будут в том числе рассмотрены рекомендации по дальнейшему членству России в Совете Европы.

В конце сентября во время встречи с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье Матвиенко заявила, что в России «созревает решение» о выходе из Совета Европы. По ее словам, у российской стороны есть претензия к Совету о равенстве всех его членов. Матвиенко отметила, что российскую делегацию несколько раз лишали права голоса, и поэтому в России теряют интерес к Парламентской ассамблее.

ПАСЕ не смогла одобрить нужный для возвращения делегации России документ
Политика

9 октября депутаты ПАСЕ приняли решение отправить на доработку доклад и резолюцию, которые вносят изменения в правила отстранения национальных делегаций от работы. Данный документ мог бы позволить российской делегации вернуться в ПАСЕ. Позднее генсекретарь Совета Торбьерн Ягланд пригрозил исключить Россию из уставных органов организации. Он также допустил, что Россия может окончательно покинуть Совет.

В апреле 2014 года после присоединения Крыма делегация России лишилась права голоса и права участия в заседании уставных органов, а также возможности участия в мониторинговой деятельности ассамблеи. В 2016 году российская делегация отказалась от работы в Парламентской ассамблее, а с 2017 года Россия прекратила выплачивать членские взносы.

Теги: Валентина Матвиенко , Совет Европы , членство
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