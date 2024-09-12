Советник Моди прилетел к Путину с рассказом о встрече с Зеленским
Советник индийского премьера по национальной безопасности Аджит Кумар Довал прилетел в Россию, чтобы рассказать о визите премьера Нарендры Моди на Украину и его встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Довал сообщил на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
Довал напомнил о телефонном разговоре Моди с Путиным, который прошел в конце августа, и об обещании премьера Индии рассказать о визите на Украину. «Он хотел, чтобы я приехал лично и рассказал вам о прошедших переговорах», — заявил Довал на встрече с Путиным.
По словам Довала, встреча Зеленского и Моди проходила в «закрытом формате». «Я был с премьер-министром и был свидетелем этого разговора», — добавил советник Моди.
Довал и Путин пообщались в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Там проходила встреча высоких представителей государств БРИКС и «БРИКС плюс», курирующих вопросы безопасности.
Премьер Индии приезжал с визитом в Киев 23 августа. «Я заверяю вас, что Индия готова вносить продуманный вклад в направлении мирных усилий, <...> лично готов играть любую роль в качестве друга, чтобы помочь достичь мира», — говорил он на встрече с Зеленским.
За месяц до этого, в июле, Моди приезжал с визитом в Москву. В совместном заявлении по итогам встречи лидеры России и Индии «с удовлетворением отметили соответствующие предложения по посредничеству и «добрые услуги», направленные на мирное разрешение конфликта в соответствии с международным правом и на основе Устава ООН». Зеленский выступил с критикой визита Моди в Россию, назвав «глобальным разочарованием», после чего индийский МИД вызвал украинского посла Александра Полищука.
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