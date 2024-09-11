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Военная операция на Украине ,  
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Украина призвала Индию не быть «почтальоном» в конфликте с Россией

Сюжет
Военная операция на Украине
Киев предложил Нью-Дели провести саммит мира, и Индия должна модерировать переговоры, а не выступать в роли «почтальона», считает украинский посол. В Кремле не видят предпосылок для диалога
Владимир Зеленский (справа) и Нарендра Моди
Владимир Зеленский (справа) и Нарендра Моди (Фото: Reuters)

Индия должна модерировать переговоры между Украиной и Россией и использовать свои связи с Москвой, чтобы убедить ту присоединиться к мирным переговорам, заявил украинский посол в Индии Александр Полищук, сообщает Bloomberg.

Киев предложил Нью-Дели провести саммит мира до ноября 2024 года с целью положить конец конфликту, но пока не ясно, согласится ли индийская сторона, рассказал дипломат.

В августе Bloomberg сообщал, что украинский президент Владимир Зеленский на встрече с индийским премьер-министром Нарендрой Моди предложил провести саммит в Индии, но согласия Моди пока не получил. По информации агентства, Индия готова передавать сообщения между сторонами конфликта, но посредником быть не хочет из-за нежелания терять доступ к недорогой российской нефти.

Полищук призвал Нью-Дели не быть «почтальоном, передающим сообщения между Украиной и Россией», а избрать «более активную роль».

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Аджит Довал

В августе Моди посетил Киев и заверил Зеленского, что «лично готов играть любую роль в качестве друга, чтобы помочь достичь мира». До этого, в июле, индийский премьер встречался с Владимиром Путиным в Москве и заявлял, что «решение не может быть посредством войны» и что нужен диалог. В Кремле тогда говорили об обсуждении Путиным и Моди урегулирования конфликта на Украине в конструктивном ключе, по итогам которого появились новые идеи. Премьер не предлагал стать посредником, а лишь обменивался мнениями с Путиным, пояснили там. В совместном заявлении по итогам встречи они подчеркнули, что конфликт должен быть урегулирован путем дипломатии с участием обеих сторон.

В августе в Кремле заявили, что Моди не направлял российской стороне предложений по мирным переговорам с Киевом, предпосылок для которых сейчас, по мнению Москвы, нет.

India Today и PTC News сообщали, что на этой неделе в Россию должен приехать советник премьера Индии по национальной безопасности Аджит Доваль, которого прозвали «индийским Джеймсом Бондом», для обсуждения с Путиным мирных инициатив по Украине.

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Персоны
Елена Чернышова
Индия Украина конфликт Военная операция на Украине переговоры
Нарендра Моди фото

Нарендра Моди

политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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