В приграничье Сумской области объявили обязательную эвакуацию

В Глухове, Свессе и Эсмани Сумской области объявлена обязательная эвакуация, заявила областная администрация. Глава ОВА Артюх предупреждал о начале эвакуации из Глухова 4 сентября

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В трех населенных пунктах Шосткинского района Сумской области — городе Глухов, поселке Эсмань и поселке городского типа Свесса — объявлена обязательная эвакуация, сообщает областная военная администрация (ОВА).

«Основные вопросы первого этапа обсудили на выездном заседании координационного штаба по эвакуации», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Эти населенные пункты находятся примерно в 10 км от украинско-российской границы. В Глухове к началу 2022 года проживали около 30 тыс. человек; по данным на 2020 год, в Свессе жили примерно 5,8 тыс. человек, а в Эсмани — около 1,3 тыс.

О том, что из Глухова и Глуховской общины будут эвакуировать жителей, глава ОВА Владимир Артюх рассказал 4 сентября. Украинские власти сообщали об участившихся обстрелах и повреждении объектов энергетической инфраструктуры в Сумской области, связывая это с проводимой в Курской области операцией ВСУ.

Минобороны России отчитывалось об ударах по военным объектам и резервам ВСУ в Сумской области. В частности, ведомство доложило об уничтожении пунктов управления и складов с боеприпасами ВСУ в районе города Глухов.

В 2023 году в Сумской области была объявлена плановая эвакуация для пятикилометровой зоны возле границы с Россией, куда входило 115 населенных пунктов. В мае этого года зону эвакуации расширили до 10 км. На следующий день после начала операции ВСУ в Курской области, 7 августа, обязательную эвакуацию объявили в 23 населенных пунктах.

Через неделю глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что первоочередной эвакуации подлежат жители 183 населенных пунктов Сумской области. По его словам, к 16 августа свои дома уже покинули 21 тыс. человек. 13 августа Генштаб ВСУ ограничил перемещение граждан в приграничной 20-километровой зоне: туда пускают только по украинским паспортам с отметкой о регистрации в этом районе.

В Курской области объявлены режимы ЧС федерального значения и КТО. Из приграничных районов организован вывоз жителей. К 22 августа оттуда выехали 133 тыс. человек, остались еще 20 тыс., говорил губернатор Алексей Смирнов. 12 августа он доложил, что под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов, где остались примерно 2 тыс. человек.