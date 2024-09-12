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Саммит БРИКС ,  
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Си Цзиньпин согласился приехать на саммит БРИКС в Казани

Глава МИД Китая заявил о согласии Си Цзиньпина приехать на саммит БРИКС в Казани
Сюжет
Саммит БРИКС
Си Цзиньпин примет приглашение на саммит БРИКС, который пройдет в октябре в Казани, «для дальнейшего углубленного разговора по стратегическим вопросам». Путин ранее предлагал провести на нем двухстороннюю встречу
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин примет приглашение к участию в саммите БРИКС в Казани, заявил глава МИД страны Ван И на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

«Важная задача — это подготовка к предстоящему визиту председателя [Китая] Си Цзиньпина на саммит БРИКС. Председатель с удовольствием примет ваше приглашение на саммит в Казани для дальнейшего углубленного разговора по стратегическим вопросам», — сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

Саммит глав государств стран БРИКС пройдет в Казани 22–24 октября. В августе Путин предложил провести двухстороннюю встречу с Си Цзиньпином в рамках этого мероприятия.

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Политика
Си Цзиньпин

Спустя месяц посол Китая в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что Путин и Си Цзиньпин запланировали переговоры на саммите БРИКС в Казани. До этого он говорил, что тот планирует приехать на мероприятие.

В БРИКС с момента основания организации входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, позднее к объединению присоединилась ЮАР. В 2024 году произошло новое расширение организации — в нее вступили Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Bloomberg писал со ссылкой на источники, что на саммите в Казани может обсуждаться дальнейшее расширение БРИКС. Во вступлении в объединение заинтересованы еще около 30 стран. В частности, члены блока рассмотрят на саммите заявку Турции на вступление, по информации Haberturk, на встречу приедет президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган. На саммит также приглашен президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

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БРИКС Китай Си Цзиньпин Ван И Владимир Путин
Цзиньпин Си фото

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политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
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