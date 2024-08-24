Си Цзиньпин заявил, что посетит саммит БРИКС в Казани

Си Цзиньпин (Фото: Ju Peng / XinHua / Global Look Press)

Саммит БРИКС в Казани, который пройдет в октябре, посетит председатель КНР Си Цзиньпин, сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

«Планируется визит, поездка, он поучаствует в саммите [БРИКС]», — передает «РИА Новости» слова дипломата.

Ранее, 9 августа, Россия пригласила президента Боливии Луиса Арсе на саммит БРИКС.

Приглашение на участие в саммите президент России Владимир Путин направил также премьер-министру Индии Нарендре Моди. Последний в тот же день, 9 июля, принял приглашение.

В этом году Россия председательствует в БРИКС, саммит глав стран объединения состоится в Казани 22–24 октября.