Посол Китая: Си Цзиньпин планирует встретиться с Путиным на саммите БРИКС

Посол Китая рассказал о планах Си Цзиньпина на саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпинь запланировали переговоры на октябрьском саммите БРИКС в Казани, заявил «РИА Новости» посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.



Главную тему для обсуждения дипломат не уточнил.

Ханьхуэй ранее сообщал о намерении китайского лидера прибыть на саммит в Казани.

4 августа Путин предложил провести двустороннюю встречу с Цзиньпином в рамках саммита, об этом он заявил на встрече с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).