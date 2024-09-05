Посол Китая рассказал о планах Си Цзиньпина на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпинь запланировали переговоры на октябрьском саммите БРИКС в Казани, заявил «РИА Новости» посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
Главную тему для обсуждения дипломат не уточнил.
Ханьхуэй ранее сообщал о намерении китайского лидера прибыть на саммит в Казани.
4 августа Путин предложил провести двустороннюю встречу с Цзиньпином в рамках саммита, об этом он заявил на встрече с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
БРИКС — это содружество России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Саммит БРИКС пройдет в Казани в октябре 2024 года. Его девизом станет «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».
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