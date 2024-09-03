Путин пригласил президента Монголии на октябрьский саммит БРИКС в Казани

Владимир Путин (справа) и Ухнаагийн Хурэлсух (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Президент России Владимир Путин пригласил президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха на саммит БРИКС, который пройдет в октябре в Казани. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Я хотел бы пригласить вас в Россию, в Казань, где у нас в этом году пройдет саммит БРИКС. Это будет первое мероприятие такого уровня после расширения этой организации. Надеюсь, вы примете участие в формате БРИКС+. Ждем вас», — сказал Путин во вступительном слове на переговорах с монгольским коллегой в Улан-Баторе.

Российский лидер также предложил обсудить взаимодействие двух стран в области экономики и отметил развитие отношений между ними, в частности в сфере образования.

Путин прибыл в Монголию с двухдневным официальным визитом по приглашению президента страны 2 сентября.

Как сообщили в Кремле, поездка приурочена к 85-й годовщине победы СССР и Монголии «над японскими милитаристами на реке Халхин-Голе» и президенты двух стран уже обменялись поздравлениями по этому поводу. В последний раз Путин был в Монголии ровно пять лет назад, тоже 3 сентября, на аналогичных торжествах.