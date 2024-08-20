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Страны-члены и кандидаты на вступление в БРИКС. Карта

Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС
Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС. Сейчас в объединение входят десять государств, и еще порядка 30 заинтересованы во вступлении. Какие страны являются членами и кандидатами — в инфографике РБК

Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщает азербайджанское информационное агентство Report со ссылкой на пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. За несколько дней до этого азербайджанский посол в Москве рассказал, что вопрос о вступлении находится в работе.

К объединению БРИК, созданному Бразилией, Россией, Индией и Китаем в 2006 году, с момента основания присоединились шесть государств. В 2010 страной-членом стала ЮАР, и объединение переименовали в БРИКС. В январе 2024 года к организации присоединились Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

В июне глава МИДа Сергей Лавров рассказал, что члены объединения решили «взять паузу» по вопросу дальнейшего расширения. Тогда же помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что заявки на вступление в БРИКС подали более 30 стран, однако точный список стран не разглашался. Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор обнародовала список из 23 стран, которые подали официальные заявки на вступление в организацию, включая частично признанную Палестину.

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