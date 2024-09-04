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Саммит БРИКС ,  
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Haberturk узнал об планах Эрдогана участвовать в саммите БРИКС в Казани

Сюжет
Саммит БРИКС
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите БРИКС, сообщает турецкий телеканал Haberturk со ссылкой на источники в администрации президента страны.

Саммит пройдет в Казани 22–24 октября 2024 года. Его девизом станет «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

Bloomberg сообщил о поданной заявке Турции на вступление в БРИКС
Политика
Фото:Burak Kara / Getty Images

Ранее, 2 сентября, Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Турция также подала формальную заявку на вступление в БРИКС. Она была подана еще несколько месяцев назад «в условиях разочарования в растянувшейся на десятилетия попытке вступить в Европейский союз».

По данным агентства, Турция намерена развивать отношения со всеми сторонами многополярного мира, выполняя при этом обязательства члена НАТО.

Помощник президента России Юрий Ушаков 4 сентября подтвердил, что заявка Турции на вступление в БРИКС будет рассматриваться.

Источники Bloomberg уточнили, что дальнейшее расширение БРИКС может обсуждаться на саммите в Казани.

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Турция БРИКС саммит Реджеп Тайип Эрдоган
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Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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