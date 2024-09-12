FT узнала, что убивший Бен Ладена спецназ готовят к заходу КНР на Тайвань

Отряд «морских котиков» Seal Team 6 готовится к оказанию помощи Тайваню на случай вторжения Китая уже более года, пишет FT. Пекин допускал применение военной силы в тайваньском вопросе при вмешательстве внешних сил

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Отряд «морских котиков» (спецназ ВМС США) Seal Team 6, ликвидировавший лидера «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Усаму бен Ладена в 2011 году, готовится к миссиям по оказанию помощи Тайваню в случае вторжения Китая на остров. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки.

Подготовка идет уже более года в штаб-квартире группы в городе Вирджиния-Бич, примерно в 250 км к юго-востоку от Вашингтона, пишет издание. По данным FT, ее темпы усилились после того, как бывший командующий подразделением ВС США в Индо-Тихоокеанском регионе Фил Дэвидсон в 2021 году предупредил, что Китай может напасть на Тайвань в течение шести лет.

Представитель Пентагона в беседе с газетой заявил, что ведомство и американские силы «готовятся и тренируются для широкого спектра непредвиденных обстоятельств».

Среди основных задач Seal Team 6— оперативная и стратегическая разведка на море и в прибрежной полосе, проведение разведывательно-диверсионных мероприятий, борьба с терроризмом, морским пиратством, захватом судов, заложников и т.д. Наряду с отрядом Delta являются антитерротистическим спецподразделением в составе войск специального назначения США.

В 1949 году на Тайвань после поражения в гражданской войне с коммунистами эвакуировалась администрация Китайской Республики и правящей партии Гоминьдан, которая не признала законность коммунистического правительства КНР. Пекин, в свою очередь, не признает суверенитет Тайваня и считает его одной из китайских провинций.

Тайвань ведет подготовку к возможному военному конфликту с Китаем и ищет союзников, готовых оказать поддержку республике в этом вопросе. Главным из них являются Соединенные Штаты, которые оказывают острову значительную военную помощь.

Пентагон не считает военный конфликт с Китаем неминуемым, однако полагает, что такая возможность не исключена. По мнению директора ЦРУ Уильяма Бернса, китайское руководство сомневается в успехе вторжения на Тайвань.

В последние годы Китай нарастил военную активность в Тайваньском проливе. Вместе с тем Пекин заявлял о стремлении к «мирному воссоединению» с Тайванем. Однако в 2024 году Китай увеличил военные расходы на 7,2%, до рекордных $231 млрд, а премьер Госсовета страны Ли Цян в мартовском выступлении сказал, что Пекин «будет тверд в продвижении дела воссоединения Китая». Председатель Китая Си Цзиньпин допускал применение военной силы в этом вопросе в случае вмешательства внешних сил.