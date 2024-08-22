Как Тайвань наращивает подготовку к военному конфликту с Китаем

Тайвань в 2025 году выделит рекордную сумму на оборонные нужды. Как остров готовится к возможному конфликту с Китаем и почему аналитики считают, что у него есть определенные военные преимущества — в статье РБК

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22 августа правительство Тайваня объявило, что оборонный бюджет острова на 2025 год будет увеличен на 7,7% по сравнению с текущим годом, до $20,25 млрд. Около $2,8 млрд из этой суммы составят расходы на приобретение новых истребителей и наращивание производства ракет.

Bloomberg называет рекордным военный бюджет Тайваня, рост которого превысит рост ВВП (по прогнозам, он составит 3,26%). Уже третий год подряд остров выделяет на военные нужды около 2,5% ВВП — это больше, чем в некоторых странах НАТО. В краткосрочной перспективе Тайбэй в соответствии с рекомендациями американских официальных лиц и экспертов планирует довести этот показатель до 3%.

В конце августа проект бюджета будет направлен на утверждение в Законодательный юань — однопалатный парламент Тайваня. Предложенный проект уже вызвал там споры. (По итогам январских всеобщих выборов Демократическая прогрессивная партия (ДПП) утратила прежнее парламентское большинство: в юане нового созыва у нее остался всего 51 мандат из 113, тогда как националистический Гоминьдан получил 52 мандата.) Последняя партия выразила опасения, что выделение столь большой суммы на военные нужды ограничит ресурсы правительства в других областях, но ДПП настаивает на необходимости обеспечить должным образом обороноспособность Тайваня.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Василий Кашин отметил в беседе с РБК, что военный бюджет Тайваня по-прежнему уступает израильскому, при том что островное государство обладает большими экономическими и человеческими ресурсами. «Это всегда было поводом для споров с США. Американцы всегда призывали к наращиванию бюджета, что Тайвань сейчас и делает. Однако дается это ему нелегко», — отметил эксперт.

Как Тайвань укрепляет оборону и боеспособность армии

Согласно майскому опросу общественного мнения лишь немногим больше половины жителей Тайваня — 53,9% — уверены в способности национальных вооруженных сил защитить их от неприятеля; в прошлогоднем опросе этот показатель составил и вовсе 43%. 59% респондентов также высказались за увеличение оборонного бюджета до 3% ВВП.

Новый министр обороны Тайваня Гу Лисюн пытается повысить доверие общества к вооруженным силам. С этой целью он решил трансформировать ежегодные военные учения «Ханьгуан», которые проводятся с 1984 года с целью проверить готовность вооруженных сил Тайваня к потенциальному китайскому вторжению. Прежде эти маневры критиковали за чрезмерный формализм и изобилие показательных стрельб, поэтому в этом году в них был привнесен элемент неожиданности: участники учений не знали заранее, откуда именно предполагаемый противник будет совершать нападение, а в ходе учений отрабатывалась децентрализация командования.

В рамках первой фазы учений, которая прошла в апреле и включала в себя лишь компьютерные симуляции и командно-штабные работы, тайваньские военнослужащие отработали сценарий, в котором Китай замаскировал нападение под очередные военные маневры. Вторая фаза «Ханьгуан», которая прошла в конце июля, предполагала полноценные учения различных родов войск, в том числе с применением настоящих боеприпасов. Например, 23 июля сухопутные войска имитировали операцию по «подавлению вражеской пятой колонны» в Новом Тайбэе (самый густонаселенный город острова, входит в столичную агломерацию).

20 августа Минобороны Тайваня также провело учения с использованием зенитных ракетных комплексов Tien Kung III (TK-3, также известны как Sky Bow III) и американских Patriot PAC-2. Местные СМИ сообщали о возможном испытании крылатых ракет Hsiung Feng 2E (максимальная дальность — от 600 до 1200 км).

Другое важное направление подготовки к возможному вторжению — гражданская оборона. Financial Times сообщила в июле, что правительство Тайваня работает над подготовкой государственных служб и инфраструктуры к функционированию в условиях военного времени. По данным издания, предусматривается увеличение численности отрядов гражданской обороны, создание запасов продовольствия и энергоносителей и наращивание пропускной способности учреждений неотложной медицинской помощи. «В двух словах, если на Тайване начнется война, нашим военным придется сражаться, но мы хотим, чтобы общество могло выжить и функционировать как можно более нормально», — пояснил FT неназванный высокопоставленный чиновник администрации президента Тайваня.

Как Тайвань ищет союзников в противостоянии с Китаем

Одновременно с военной подготовкой правительство Тайваня предпринимает дипломатические усилия по поиску единомышленников и союзников на случай агрессии со стороны Китая. Главная опора Тайбэя — Соединенные Штаты, оказывающие значительную военную помощь острову. Важную роль в возможной обороне Тайваня также сыграют Япония и Филиппины. Обе эти страны поддерживают тесное сотрудничество с США (на их территории размещены американские военные контингенты) и принимают участие в многосторонних учениях вблизи Тайваня. В июле Токио и Манила заключили оборонный пакт, позволяющий им размещать военнослужащих на территории друг друга.

Однако предстоящие президентские выборы в США ставят под вопрос перспективы дальнейшего сотрудничества между Вашингтоном и Тайбэем. В июле кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп сделал сразу несколько тревожных для Тайбэя заявлений — в частности, о необходимости преодолеть зависимость США от поставок чипов из Тайваня и о необходимости острова платить за свою оборону. «Мы ничем не отличаемся от страховой компании. Тайвань ничего нам не дает, — заявил Трамп в интервью Bloomberg. — Тайвань находится в 9,5 тыс. милях от нас. Он находится в 68 милях от Китая. Небольшое преимущество, к тому же Китай — огромный участок суши, они могут просто обстрелять [Тайвань]». Некоторые СМИ расценили его заявление как будущий отказ от обороны Тайваня в случае нападения КНР.

Кроме того, Тайвань ни разу не был упомянут в предвыборной платформе Республиканской партии, принятой на съезде в конце июля. При этом в платформе Демократической партии, принятой 19 августа, напротив, содержится обещание «не допустить, чтобы одна из сторон внесла изменения в статус-кво» в Тайваньском проливе.

В этих условиях Тайвань все активнее обращается к региональным партнерам, также опасающимся Китая. Выступая на ежегодном Кетагаланском форуме, где присутствовали представители Австралии, Индии, Канады, США и Японии, избранный в январе президентом Тайваня Лай Циндэ заявил о «глобальной угрозе», исходящей от Китая. «Мы все прекрасно понимаем, что растущий авторитаризм Китая не остановится на Тайване, и Тайвань — не единственная мишень экономического давления Китая, — заявил тайваньский президент. — Китай намерен изменить международный порядок, основанный на правилах. Именно поэтому демократические страны должны объединиться и предпринять конкретные действия».

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин раскритиковала заявления Лая, которого в Пекине уже обвиняли в разжигании «опасной войны в Тайваньском проливе». В китайском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что правительству Тайваня не удастся «остановить историческую тенденцию к тому, что Китай в конечном итоге добьется национального воссоединения» с островом.

После поражения в гражданской войне в 1949 году сторонники правившей Китаем националистической партии Гоминьдан бежали на Тайвань, отказались признавать легитимность правительства коммунистов и объявили себя единственной законной властью по обе стороны Тайваньского пролива. Первое время такого же мнения придерживалась и бóльшая часть мирового сообщества, и именно у Китайской Республики было место в ООН. Однако в 1971 году право представительства в ООН перешло КНР, и в следующие годы международная поддержка гоминьдановского правительства постепенно ослабла. Пекин считает правительство на Тайване сепаратистским, а сам остров — своей провинцией. Сейчас независимость Тайваня признают лишь Ватикан и 11 государств: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Тувалу и Эсватини.

С какими сложностями столкнется Китай в возможном конфликте за Тайвань

Еще осенью 2022 года Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин поручил вооруженным силам страны быть готовыми к установлению военного контроля над островом к 2027 году, когда будет праздноваться столетие китайской армии — НОАК. В апреле 2024 года глава Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирал Джон Акуилино подтвердил этот прогноз.

Обозреватель Defense News Ноа Робертсон отмечает, что фиксация Вашингтона на этой дате привела к тому, что на смену долгосрочному планированию в отношении Китая пришло краткосрочное, а на нужды американских военных в Азиатско-Тихоокеанском регионе были выделены миллиарды долларов. При этом на саммите в Сан-Франциско Си Цзиньпин заявил, что у его страны нет планов по установлению военного контроля над Тайванем именно в 2027 году, сообщил изданию американский чиновник на условиях анонимности.

Так или иначе, по данным портала Global Firepower, Китай уже значительно превосходит Тайвань по военной мощи, и это касается как численности действующих военнослужащих (2 млн против 215 тыс.), так и технической оснащенности в небе (3,3 тыс. воздушных судов против 750), на суше (5 тыс. танков против 1 тыс.) и в воде (730 кораблей против 93).

Впрочем, вторжение на Тайвань может оказаться непростой задачей для НОАК, отмечает исследователь вашингтонского Совета по международным отношениям (Council for Foreign Relations) Дэвид Сакс. Высадка с моря возможна всего несколько месяцев в году из-за двух сезонов муссонов и частых экстремальных погодных явлений в Тайваньском проливе. На острове лишь несколько глубоководных пляжей и портов, которые могут быть использованы для десантирования — не исключено, что тайваньские военные уничтожат их, чтобы помешать противнику высадиться.

«Переброска сотен тысяч солдат через Тайваньский пролив заняла бы недели и потребовала бы привлечения тысяч судов. Каждая переправа заняла бы несколько часов, что позволило бы Тайваню нацелиться на корабли, сосредоточить войска в потенциальных местах высадки и возвести заграждения», — поясняет Сакс. Он также отмечает, что на протяжении последних лет Тайвань активно инвестировал в оборону, закупая мины, противодесантные заграждения и мобильные ракетные комплексы. Поэтому, несмотря на стремительную военную модернизацию Китая, Тайвань обладает неотъемлемыми оборонительными преимуществами, которые Пекину будет трудно преодолеть, резюмирует Сакс.

Василий Кашин отмечает, что в рамках возможного конфликта вооруженные силы Тайваня, в отличие от НОАК, будут решать ограниченную задачу. «Им не надо наносить Китаю тяжелое стратегическое поражение. Их задача, по большому счету, продержаться до вмешательства в конфликт США и Японии», — пояснил эксперт. Сам факт, что Тайвань — это остров, усложняет задачу для китайской армии: со времен Второй мировой войны морских десантных операций такого масштаба и сложности никто не проводил.

Кашин напомнил, что еще в 2017 году власти Тайваня разработали оборонительную концепцию. Во время первого китайского ракетно-бомбового удара Тайвань рассчитывает рассредоточить и сохранить свои основные силы, используя для этого строящиеся сейчас укрытия и фортификационные сооружения, маскировку и противовоздушную оборону. «Далее они рассчитывают нанести китайской группировке, атакующей остров, тяжелые потери на этапе перехода морем с использованием мин, береговых противокорабельных ракет и других подобных средств. Затем они рассчитывают, что даже если НОАК сумеет захватить плацдарм на острове, они смогут не дать Китаю его расширить, и китайские вооруженные силы на ограниченном плацдарме будут подвергаться ударам беспилотников, высокоточной артиллерии и могут потерпеть поражение», — продолжил эксперт. По мнению Кашина, именно поэтому власти Тайваня заинтересованы в покупке использующихся сейчас на Украине систем вооружения, например реактивных систем залпового огня HIMARS.

Специалист назвал сильными сторонами Тайваня мощную систему противовоздушной обороны, беспилотники, продвинутые системы связи и радиоэлектронной борьбы, а также собственный военно-технический потенциал: производство современных средств ПВО, некоторых типов артиллерии, крылатых и баллистических ракет. Кашин отметил, что Тайвань ведет развертывание крылатых ракет, способных достигать крупных китайских городов и, возможно, даже Пекина.