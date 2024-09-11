Песков назвал военную операцию ответом на возможные удары вглубь России
Проведение специальной военной операции на Украине само по себе является ответом на возможные удары вглубь территории России западным оружием, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит агентство «РИА Новости».
«Не нужно везде ожидать каких-то ответов. На все эти действия специальная военная операция и является ответом», — сказал Песков. Так он прокомментировал вопрос журналиста о том, каким будет ответ России, если США разрешат Украине наносить удары переданным дальнобойным оружием по российской территории.
Песков предположил, что Киев уже получил такое разрешение. «И в настоящий момент просто в СМИ ведется такая информационная кампания по формализации уже принятого решения», — уточнил пресс-секретарь президента.
США передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS в октябре 2023 года. Это разработка американской корпорации Lockheed Martin, представляющая собой управляемую ракету класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км.
11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми приехали на Украину. По данным портала Axios, Блинкен и Лэмми приехали в том числе для того, чтобы дать Киеву разрешение на удары переданным оружием вглубь России.
Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».
Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.
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