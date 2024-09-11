Песков назвал военную операцию ответом на возможные удары вглубь России

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Проведение специальной военной операции на Украине само по себе является ответом на возможные удары вглубь территории России западным оружием, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит агентство «РИА Новости».

«Не нужно везде ожидать каких-то ответов. На все эти действия специальная военная операция и является ответом», — сказал Песков. Так он прокомментировал вопрос журналиста о том, каким будет ответ России, если США разрешат Украине наносить удары переданным дальнобойным оружием по российской территории.

Песков предположил, что Киев уже получил такое разрешение. «И в настоящий момент просто в СМИ ведется такая информационная кампания по формализации уже принятого решения», — уточнил пресс-секретарь президента.

США передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS в октябре 2023 года. Это разработка американской корпорации Lockheed Martin, представляющая собой управляемую ракету класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км.

11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми приехали на Украину. По данным портала Axios, Блинкен и Лэмми приехали в том числе для того, чтобы дать Киеву разрешение на удары переданным оружием вглубь России.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.