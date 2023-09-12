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В Волгоградской области разбился бомбардировщик Су-24

Минобороны: в Волгоградской области разбился бомбардировщик Су-24
Бомбардировщик Су-24
Бомбардировщик Су-24 (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области, сообщило Минобороны.

«При выполнении планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24. Полет совершался без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что к месту происшествия были направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.

Как отмечает телеграм-канал Baza, Су-24 пропал с радаров в районе 19:00 (мск). Успели ли летчики катапультироваться, пока неизвестно.

Материал дополняется.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Су-24 Волгоградская область учебный полет авиакатастрофа Минобороны