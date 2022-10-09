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В Ростовской области разбился Су-24

В Ростовской области потерпел крушение бомбардировщик Су-24, экипаж катапультировался
По предварительным данным, причиной произошедшего могла стать техническая неисправность, сообщили в пресс-службе Южного военного округа
Фото: rostov_glavniy / VK
Фото: rostov_glavniy / VK

В Ростовской области разбился бомбардировщик Су-24, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Экипаж катапультировался. Поисково-спасательные службы эвакуировали летчиков на аэродром базирования, угрозы их здоровью нет.

«9 октября в Ростовской области при заходе на посадку после выполнения учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-24. Экипаж катапультировался», — цитирует ТАСС сообщение ЮВО.

Су-24 упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет, говорится в сообщении. По предварительным данным, причиной произошедшего могла стать техническая неисправность.

Телеграм-канал Baza опубликовал изображение, предположительно, с места крушения, на кадре виден самолет с повреждением в хвостовой части, лежащий в поле. Аналогичные изображения опубликовал Mash, сообщивший, что Су-24 упал в районе хутора Сибирьки (Морозовский район Ростовской области) в 11 утра.

В прошлом году Су-24 разбился под Пермью. Это произошло при перелете на авиаремонтное предприятие в 95 км западнее от города. Пилоты успели катапультировался и выжили, сообщали в пресс-службе Центрального военного округа. Су-24 упал в лесной местности, и разрушений не было.

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